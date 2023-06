Estoy seguro que el titular de este test de personalidad ha despertado tu interés en explorar más sobre tu vida. La prueba que vas a realizar te servirá para conocer qué es lo que en este momento no te deja ser feliz, así como también me ayudó a medir y evaluar mis características psicológicas. Por último, es importante aclarar que este contenido se convirtió en uno de los más difundidos en redes sociales, pues guarda mucha similitud con la prueba de “indicar cómo escribes la letra ‘X’ para conocer tu personalidad” u otra como el de “tu forma del dedo meñique revelará tu identidad”, solo debes seguir algunos pasos y conocerás los resultados.

¿Eres completamente feliz o algo te impide serlo? Pues la respuesta a esta interrogante la podrás conocer con solo echar un vistazo de manera rápida a la imagen central que te dejaré líneas abajo. Todo dependerá de tu capacidad visual, pero sobre todo de aquello que se apodere por completo de tu atención. La personalidad de cada quien entrará en juego y logrará así obtener resultados distintos.

Mira la imagen del test de personalidad

Tal y como te señalé líneas arriba, a partir de aquí solo deberás utilizar tu sentido visual. Es muy simple acceder a los resultados. Cuando ya hayas visualizado y seleccionado la figura, te invito a que conozcas su significado en la parte más baja de la nota. Allí, indicaré lo que implica que te haya llamado la atención un elemento por encima del resto.

En la imagen del test de personalidad se puede apreciar un cráneo al revés, unos árboles y un sol rojo. | Foto: chedonna

Conoce los resultados del test

El sol rojo

Si este fue el elemento que más te llamó la atención, significa que lo que más te asusta es el miedo a lo desconocido, a lo oscuro y misterioso como la noche. En realidad lo que más te asusta es el periodo de incertidumbre entre un momento y otro, representado por la puesta de sol. Lo que te bloquea en la vida es el miedo a dar un paso más allá de tu situación actual y lanzarte de cabeza a otro capítulo de tu historia. Tienes miedo al sufrimiento y a las incógnitas que puedes encontrar más allá de tu zona de confort, pero ten cuidado: ¡más allá de nuestra vida diaria podemos encontrar la felicidad que nos falta!

Los árboles

Si lo primero que notaste es esta madera triste, aterradora y sin vida, significa que lo que más te asusta es el miedo a la enfermedad y al sufrimiento en general. Significa que también tienes miedo de que el tiempo pase en vano, quizás cuando sientes que lo has desperdiciado en actividades poco inteligentes o improductivas, porque sabes que cada minuto perdido se pierde para siempre.

El cráneo al revés

Si al hacer este test de miedo lo primero que notaste es el gran cráneo volcado, significa que tu mayor miedo es la muerte, pero no solo en un sentido biológico. La muerte está conectada a tantos conceptos negativos que todos causan un profundo sufrimiento emocional. Por ejemplo, la muerte de un ser querido también conduce a un desapego definitivo mientras que la “muerte de amor” conduce inevitablemente al final de una relación que tal vez nos hubiera gustado que durara toda la vida. Generalmente lo que temes es el desapego, el alejamiento, el abandono y el fin de las cosas buenas. A veces incluso puede que hayas preferido no empezar algo por miedo a no poder afrontar el momento de su final.

¿Qué puedes aprender desarrollando este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

Gracias a este test de personalidad, he aprendido a comprender mejor a otras personas, ya que permite saber cómo afrontarán determinadas situaciones. Además, la prueba te ayuda a conocer cómo tú mismo actuarás ante esas circunstancias.

