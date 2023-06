Al leer el titular de esta nota en Depor quedé sorprendido. Me resultaba bastante ilógico que el día de mi nacimiento pueda demostrar características de mi personalidad. Sin embargo, conforme fui resolviendo este test de personalidad quedé sorprendido. La prueba se volvió, luego de unos días, en una de las más requeridas entre los usuarios de redes sociales por las revelaciones que arroja. Además, goza de gran éxito ya que fue elaborada por los mismos que difundieron el test que “te revelará tu estado mental según el garabato que escojas” o aquel que “mostrará tu verdadera identidad de acuerdo a la forma de los dedos de tu pie” . Al igual que estos, sigue los pasos que te indicaré.

En esta prueba psicológica no tienes que observar ninguna ilustración ni realizar una elección. Aquí apelaremos a tu sinceridad, pues de lo contrario los resultados que obtengas no serán precisos. No importa el año, lo único que debes contarnos es en que día naciste exactamente. Ya sabes: la semana tiene 7 días, responde cuál es el tuyo y luego conocerás más sobre ti.

TEST DE PERSONALIDAD | Dinos cuál es tu día de nacimiento y conocerás más sobre ti. | Foto: pexels/referencial

Descubre los resultados del test de personalidad

Lunes: Cabra

Eres alguien que mantiene su posición y sabe cómo defenderse. Puede que no seas el más fuerte, pero aun así sabes cómo defenderte. Las personas que te rodean acuden a ti con mayor frecuencia porque eres naturalmente cariñoso y bueno, eso en sí mismo a veces puede morderte la espalda. Sí, eres decidido y poderoso, pero tienes debilidades que no sabes muy bien cómo compensar y que a veces te echan atrás. En general, te mantienes bien, pero aún tienes cosas en las que trabajar. Sé que es difícil, pero puedes hacerlo.

Martes: Puma

Eres alguien que no acepta nada de nadie. Sabes quién eres y quién no eres. Los demás no pueden definirte ni encerrarte. La verdad es que siempre estás luchando, de una forma u otra, y eso te mantiene alerta más que nada.

Miércoles: Ciervo

Eres un poco tímido en general, pero cuando las personas te conocen se sorprenden gratamente. Saben que eres alguien que puede mantenerse bien y no están tratando de que hagas cosas que no quieres porque te rodeas de aquellos a quienes realmente les importa.

Jueves: Cuervo

Eres extremadamente inteligente pero también muy incomprendido. A la gente parece gustarle, pero también quiere estar lejos de usted. Por muchas razones, eres muy cerrado y realmente solo dejas entrar a unos pocos. Por supuesto, a veces las cosas son difíciles, pero siempre tienes éxito. Te gusta pasar un buen rato, pero siempre sabes cuándo ser serio. En general, tienes una buena cabeza sobre tus hombros.

Viernes: Conejo

Aunque seas un poco tímido, eres una persona que sabe hacer lo que hay que hacer. Estás loco y, a menudo, eres el que se mantiene modesto cuando todos los demás no pueden hacerlo. Por supuesto, las cosas no siempre son lo que parecen, pero en la mayoría de los casos, eres un gran atrapado y otros lo ven rápidamente.

Sábado: Rana

Eres el tipo de persona que siempre quiere estar a cargo, pero realmente no sabe cómo tomar el asunto en sus propias manos. Tiendes a hacer las cosas antes de pensarlo y eso a veces te da problemas. Todavía estás creciendo, así que eso puede cambiar, pero en este momento estás en conflicto de muchas maneras. Por supuesto, puede parecer que tiene expectativas demasiado altas, pero ese no es necesariamente el caso.

Domingo: Lobo

Eres una persona distante pero no tímida. Sabes que algunas personas no merecen estar cerca de ti y eso está bien para ti. Sabes el camino que debes tomar y cómo llegar a donde vas. Claro, luchas de vez en cuando, pero tienes un gran sistema de apoyo y puedes hacer lo que quieras. Siempre trabajas duro para lograr tus objetivos y haces mucho. Las cosas no te afectan como afectan a otras personas y esa es una ventaja que tienes. Sé que no siempre eres feliz, pero siempre te cuidan.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

¿Cómo definimos un test de personalidad?

Los test de personalidad, ya sean visuales o de cualquier otro tipo, son instrumentos, según los expertos, que tienen el objetivo de medir o evaluar una característica psicológica en específico. Por este motivo se han convertido en un contenido muy popular en las redes sociales e internet en general, ya que a través de ellos es posible conocer diferentes rasgos que es muy posible que no conozcas acerca de ti, de lo que piensas sobre las cosas, y de la forma que tienes de ser o comportarte ante determinadas situaciones y estímulos.

Su uso en procesos de selección

Un test de personalidad es ideal para conocer con más profundidad a alguien. De allí, la importancia que tienen en el sector laboral, donde el personal hace parte importante del funcionamiento de una compañía.

