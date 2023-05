Con un test visual puedes divertirte y al mismo tiempo conocerte mejor. El que te presentamos hoy es capaz de revelarte si eres una persona fiable o no. Participar es sumamente fácil. Simplemente vas a tener que decir qué viste primero en la imagen que acompaña la nota de Depor. ¡Eso es todo!

Pero no se te ocurra mencionar cualquier cosa. La sinceridad es fundamental. Mentir no hará que sepas cómo eres realmente. En la ilustración solo hay dos alternativas: la corona y tres mujeres. Cada opción posee un significado distinto, el cual debes leer después de haber dado tu respuesta. Antes no.

Debido a que ya te indicamos cómo participar en este test visual, solo queda informarte que los resultados del mismo son sorprendentes, pero no poseen validez científica. Si no tienes problema con eso, normal. ¡Adelante! Luego, si quieres, puedes sumarte a otras pruebas que hay en Depor, como la que puede revelar si eres una persona carismática.

Imagen del test visual que revelará si eres una persona fiable

Esta imagen te muestra dos dibujos: el de una corona y el de tres mujeres. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test visual

Corona:

Si viste primero la corona, no crees en la monogamia. Eres muy superficial. Piensas en tus intereses. Te amas demasiado y no tienes en cuenta los sentimientos de los demás. Siempre te pones en primer lugar. Solo podrías dar tu brazo a torcer por tus seres queridos.

Tres mujeres:

Si viste primero las tres mujeres, eres una persona fiable, muy leal, fiel y celosa. Creas historias en tu cabeza que pocas veces se hacen realidad. No soportas sentirte rechazado(a). Siempre cumples con tu palabra. Jamás harías algo para dañar a otro de manera intencional. Consideras que todos tienen una media naranja esperando ser encontrada.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza.

