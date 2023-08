La intuición es una habilidad que no todos pueden llegar a desarrollar. Algunos aseguran que las mujeres son más propensas a adquirir este conocimiento que ya tiene nombre y apellido: ‘intuición femenina’. Pero en esta ocasión exploraremos de manera general a todos los que pueden llegar a poseerla. Para ello, tendrás que analizar una sencilla imagen del test de personalidad que consta de 3 miradas y luego realizar una elección. Este no es un reto viral cómo el famoso desafío de “¿Cuál perro tomará la leche primero? Resuelve el rompecabezas en 8 segundos”, por lo tanto no hay tiempo que pueda jugar en tu contra.

Tienes que visualizar la gráfica central y responder, en base a tu intuición, cuál de las tres miradas está enojada. Piensa bien tu respuesta, pues dependiendo de ella accederás a los resultados. Y una vez que ya tengas tu respuesta, lo siguiente que te desplaces a la zona de resultados para que descubras el significado de cada elemento.

Mira la imagen y elige una opción

A continuación te dejaré la ilustración que te mostrará si eres intuitivo o no. Aparentemente todas las miradas están enojadas, pero solo una te revelará si cuentas realmente con capacidad de intuición.

Tienes que elegir solo una de las alternativas para lograr conocer los resultados del test de personalidad.| Foto: En Cancha

Conoce los resultados del test de personalidad

A: si tomaste la alternativa que va primero, entonces déjanos decirte que eres alguien que sabe lo que pasa mucho antes de que se lo digan, las personas confían en ti en todo momento porque siempre sabes qué decir y hacer.

B: si esta es la opción que tomaste, eres de los que prefiere siempre que le comenten las cosas antes de tú mismo inferirlo porque temes fallar y caer en la equivocación con alguien que realmente te importa.

C: el tercer ojo demuestra que tu forma de ver las cosas es muy distinta a los demás, y lo interesante es que no está mal. No pienses que tener una opinión diferente al resto está mal.

¿Qué ventajas tiene la persona que trabaja en su autoconocimiento?

Gracias al autoconocimiento, un trabajador podrá identificar todas aquellas características que lo definen y distinguen en relación con su profesión o puesto laboral. Es decir, que podrá identificar las cualidades positivas y negativas que lo hacen único y lo diferencian de sus demás compañeros.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad, ya sean visuales o de cualquier otro tipo, son instrumentos, según los expertos, que tienen el objetivo de medir o evaluar una característica psicológica en específico. Por este motivo se han convertido en un contenido muy popular en las redes sociales e internet en general, ya que a través de ellos es posible conocer diferentes rasgos que es muy posible que no conozcas acerca de ti, de lo que piensas sobre las cosas, y de la forma que tienes de ser o comportarte ante determinadas situaciones y estímulos.

¿A partir de qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

