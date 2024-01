La imagen de hoy te hará pensar más de la cuenta y podrás poner a prueba tu imaginación, viendo una situación inesperada, pero que podía suceder en casa. El test de personalidad te llevará a elegir quien crees que rompió el jarrón y a cuál de los niños le echarías la culpa. Puede que sea porque lo ves lamentándose o quizá no te dejas guiar por eso y ves tranquilidad en otro. La idea central de la prueba es elegir uno de ellos para saber más detalles sobre tu forma de ser con los demás y contigo mismo. Cabe resaltar que no hay respuesta correcta porque las percepciones son variadas y la razón no es absoluta. Lo único que te voy a pedir como condición para resolver el desafío es que no dejes de ser sincero porque una mala elección podría llevarte a una visión equivocada.

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: quién crees que rompió el jarrón. (Foto: Difusión)

Mira los resultados del test de personalidad

Si elegiste al niño A...

Si crees que ha sido el niño del suéter rojo el que ha roto el jarrón es que eres una persona sin término medio, consideras que las cosas son blancas o negras, y pones por delante la cabeza al corazón.

Si elegiste la niña B...

Si crees que ha sido la niña que viste de morado la que ha roto el jarrón es que eres una persona que cree que los accidentes no son importantes y menos si se trata solo de daños materiales. No tienes prejuicios y antepones la tranquilidad.

Si elegiste al niño C...

Si has señalado a este niño como culpable del desaguisado es que eres una persona detallista y muy observadora con los que tienes a tu alrededor. Sueles dudar de todo porque sabes que a veces las apariencias engañan.

Si elegiste la niña D...

Si consideras que ha sido la niña de la derecha es que eres una persona con la sensibilidad a flor de piel y sueles sentirte culpable de los problemas que se van presentando, por lo que necesitas protección y apoyo emocional cuando lo estás pasando mal.

