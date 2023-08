¿Quién no quiere disfrutar de un día de playa tranquilo? La gráfica de hoy nos presenta un panorama tranquilo; sin embargo, no todo es felicidad. El reto visual de hoy ha complicado a todos en redes sociales. Hay cinco fallas y tu misión es encontrarlas. Te cuento que tienes poco tiempo, así que ponte las pilas. Ya con el resultado listo, podrás contarle a tus amigos cómo te fue.

Con el afán de jugar con tu mente y poner a prueba tus habilidades de percepción, hoy te traigo un viral que ha puesto de cabeza a más de uno. La imagen es clara, pero solo podrás tener unos 10 segundos como máximo para descubrir todo. Date un tiempo para ti y resuélvelo.

IMAGEN COMPLETA

La ilustración nos demuestra personas alegres en un día de playa, disfrutando del sol sin problemas. No hay duda que la están pasando bien. Sin embargo, hay ciertos detalles que no podemos dejar de tener en cuenta. Hay 5 errores que pondrán a prueba tu observación. No te olvides del tiempo límite.

El 80% solo logra ver tres de los cinco errores del reto visual: demuestra tu inteligencia. (Foto: Genial.Guru)





SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

Solución del reto visual: aquí están los cinco errores. (Foto: Genial.Guru)





¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos virales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.