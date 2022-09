¿Estás preparado para hacerlo? Si logras resolverlo, quedarás como uno de los pocos ‘genios’ que quedan en nuestra generación. ¿Exageramos? Solo tú puedes descifrarlo a continuación, pues el tiempo está en tu contra. El anciano reposa leyendo su diario, pero no puede hacerlo tranquilo porque le falta su pipa. En este reto visual, debes buscarla en solo cuatro segundos y resolver el paradigma de esta prueba viral que tiene a más de uno rompiéndose el ‘coco’ para lograrlo.

Muy pocas personas lo lograron, por eso es que tiene una estadística de 98% de usuarios que fallaron al intentar resolver el reto visual. Demuestra tu capacidad hallando la respuesta si tienes la habilidad, pero no comas ansias y anda paso a paso.

Tienes que dar con la respuesta a este desafío y romper con el maleficio de la mayoría de usuarios. Intenta responder este reto facilísimo y reta a quien quieras, pero déjanos decirte que estamos para ayudarte.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Demuestra tu inteligencia y encuentra la pipa oculta en el reto visual del anciano militar. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

Al parecer, aún no has encontrado la respuesta y no te preocupes, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

Solución del reto visual: aquí podrás encontrar la pipa oculta del anciano militar. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.