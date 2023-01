Es el momento que nos demuestres todas tus capacidades. Pues en este reto viral tienes que ubicar, en un tiempo máximo de 6 segundos, cuál de los tres hombres que aparecen en la ilustración es dueño del perro. Fíjate en cada detalle y luego danos una respuesta. Recuerda que tienes muchas oportunidades para resolver este desafío.

La imagen muestra a tres jóvenes que han llegado a un local en el cuál está prohibido el ingreso de mascotas, específicamente de perros. Es por ello que el dueño del can decidió dejarlo fuera de la tienda. Lo curioso es que al observar la imagen del reto viral, la mirada del perrito está fijamente sobre uno de ellos.

Pero te daremos una pista: ese hombre no es dueño del perro. Te quedan dos opciones. Así que observa con cuidado y tras unos breves segundos ya tendrías que darnos una solución. Ten en cuenta que durante cada oportunidad, tienes solamente 6 segundos.

Mira aquí la imagen del reto viral

Reta tu capacidad visual e intenta descubrir cuál de los tres hombres es dueño del perro.| Foto: genial.guru

Mira aquí la solución del reto viral

Si lo intentaste y todavía no puedes determinar la ubicación del dueño del can, pues no te preocupes ya que enseguida te mostraremos la respuesta. El hombre que está con una laptop es el indicado. ¿Por qué? Pues este tiene una correa de perro en su bolsillo.

Si te fijas a detalle, el hombre que tiene una laptop también lleva una correa de perro en su bolsillo. Él es dueño del can.| Foto: genial.guru

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

