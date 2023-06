Hoy te presentamos un desafío visual clásico, aquel que seguramente has realizado muchas veces desde tu infancia: encontrar las 3 diferencias entre dos ilustraciones aparentemente idénticas. Es innegable que la fiebre de los test visuales de personalidad y los juegos virales nos ha atrapado a muchos, dedicando tiempo diario a estas actividades. Se trata de un pasatiempo que nos divierte y nos permite relajarnos del estrés diario, al mismo tiempo que entrenamos nuestra agudeza visual y retamos a nuestros amigos, agregando emoción y competitividad.

Recientemente, hemos compartido artículos como “En solo 7 segundos debes encontrar la cuerda que está atada a la cola del perro” y “Te damos 8 segundos para resolver este reto visual encontrando el escondite de los lobos en el bosque”. Sin embargo, hoy te presentamos un nuevo desafío visual que se ha vuelto popular en las redes sociales. Aunque parezca fácil, en realidad se complica, sobre todo porque solo tienes 12 segundos para encontrar las 7 diferencias entre las dos viñetas que te mostramos a continuación.

Instrucciones para resolver el desafío visual

Antes de comenzar con nuestro desafío visual, debes tener en cuenta una regla que debes seguir como paso previo para recibir el reconocimiento si logras completar correctamente la prueba. Como mencionamos anteriormente, no es fácil. Por lo tanto, para evitar que te detengas demasiado tiempo en las ilustraciones, te recordamos que debes configurar el cronómetro en cuenta regresiva de 12 segundos para no excederte.

¿Ahora no parece tan fácil, verdad? Pero como mencionamos, lo importante es pasar un rato divertido. Así que no te preocupes si no logras resolverlo en este tiempo, ya que puedes extenderlo si ves que no puedes. ¿Todo listo? ¡Entonces activa la cuenta regresiva en tres, dos, uno… ya!

Encuentra las diferencias

Hay 3 diferencias entre las dos imágenes. ¿Puedes identificarlas en 12 segundos? (Foto: Abmeyerwood)

¿Has logrado encontrar la solución? No creas que es tan sencillo. Si ya han pasado los 12 segundos, puedes seguir intentándolo, pero ten en cuenta que no has superado el desafío.

Solución del desafío visual

Han pasado más de 12 segundos e incluso has tomado más tiempo del permitido. Si deseas seguir intentándolo, te sugerimos que no sigas leyendo. Sin embargo, nosotros ya no podemos esperar más y queremos darte la solución:

Solución del desafío visual: En círculos amarillos hemos encerrado las 3 diferencias entre las dos imágenes. (foto: Abmeyerwood)

¿Este desafío visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más desafíos visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

