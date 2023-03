¿Qué tan hábil eres? Tu inteligencia será puesta a prueba con el siguiente reto viral que te desafiará a detectar al ganso que se esconde dentro de la imagen que verás líneas abajo, en un tiempo límite de 9 segundos. El siguiente ejercicio ha cobrado gran notoriedad en países como España, Estados Unidos y México porque es una buena fuente de entretenimiento para los usuarios.

La siguiente gráfica es una ilusión óptica alucinante que desafiará tu percepción y pondrá a prueba las habilidades de observación de los participantes. Así que no dejes de participar en este contenido de amenidades que te hará pensar más de la cuenta hasta dar con la solución. Recuerda que puedes practicar solo con tu grupo de amigos o familiares.

La práctica regular de estos acertijos visuales puede dominar rápidamente la habilidad de resolver ilusiones ópticas más rápido, por eso en Depor todos los días tenemos preparada una dosis diaria de ejercicios cerebrales para ti. Ahora prepárate para poner a prueba tus habilidades de observación con este rápido desafío.

Instrucciones para el desarrollo del acertijo visual

La imagen muestra una pintura en la que se puede ver un río fluyendo junto a una pequeña colina en la que se ve un perro descansando. Si bien la pintura es hermosa esconde un ganso y tu misión es encontrarlo en 9 segundos o menos. Esta es una buena manera de poner a prueba tus habilidades de observación e inteligencia.

Mira aquí la imagen del reto viral

En esta imagen de ilusión óptica, un ganso se esconde a simple vista. Encuéntralo en 9 segundos. (Foto: Igor Lysenko)

Mira aquí la solución del reto viral

El ganso se ha escondido hábilmente con el medio ambiente, por eso es que es posible que se te haya hecho difícil hallarlo a primera vista. Solo las personas con habilidades de observación excepcionales han podido encontrarlo. El ave se puede ver como una forma en las rocas y lo hemos resaltado con un círculo a continuación:

El ganso se puede ver como una forma en las rocas. Está resaltado por un círculo. (Foto: Igor Lysenko)

¿Has podido resolverlo? Si habías dado con la solución, te felicitamos por ello. La verdad es que este acertijo no es de los más fáciles. Por el contrario, si no has podido solucionarlo, lo sentimos. Sea como fuera, ahora ya tienes la oportunidad de compartirlo con tus amigos a ver si ellos son o no capaces de dar con la clave.

¿Qué es un acertijo visual?

Un acertijo visual es una excelente opción para todas aquellas personas que tienen tiempo libre y que buscan entretenerse al mismo tiempo que se ponen a prueba a ellos mismos. Estos pueden consistir en encontrar animales, personas, objetos o números en una imagen, de forma que haya que fijarse mucho para encontrar la solución al enigma.

En algunos casos nos encontramos con retos visuales en los que hay algunas condiciones para resolverlo, habitualmente con un límite de tiempo para hacer que resulte más interesante y complicado encontrar su solución, mientras que en otros se permite a la persona que observa la imagen todo el tiempo que desee en busca de la misma.