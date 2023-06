Los desafíos visuales continúan siendo sumamente populares, lo cual explica por qué se comparten constantemente en las redes sociales. La semana pasada compartimos el enigma de “En 12 segundos prueba tu agudeza visual ubicando las 4 caras ocultas en la fuente” o el de “Tu inteligencia será puesta a prueba con este reto visual: halla a la jirafa escondida”. En esta ocasión, te presentamos un acertijo que pondrá a prueba tu agudeza visual. Tu objetivo será encontrar el muñeco oculto entre todos los pingüinos de la imagen.

En las redes sociales, este desafío viral se ha vuelto muy popular y ha generado muchas discusiones, ya que ha resultado ser un verdadero reto para muchas personas. La razón es que deberás resolverlo para demostrar que tienes una vista de águila. Aunque pueda parecer relativamente sencillo a primera vista, muy pocas personas han logrado resolverlo, por lo que te animamos a que pruebes tú mismo.

Este tipo de pruebas visuales ha ganado cada vez más popularidad, ya que son una excelente manera de pasar el tiempo y disfrutar de un entretenimiento breve, ya sea solo o en compañía de familiares y amigos. Cada uno de estos desafíos presenta cierto grado de dificultad y representa un reto para todos aquellos que deciden enfrentarse a ellos.

[Prueba que eres genio descubriendo en 11 segundos el escondite de 15 gatos en el reto visual]

Encuentra el muñeco entre los pingüinos en 8 segundos

Las personas con excelentes habilidades de observación pueden encontrar una muñeca escondida entre los pingüinos en 8 segundos. (foto: jagranjosh)

¿Has logrado encontrar la solución? No te equivoques pensando que es algo tan sencillo. Si los 8 segundos ya han pasado, puedes continuar intentándolo, pero debes ser consciente de que no has superado el desafío.

Solución: Mira dónde estaba el muñeco

El tiempo ha llegado a su fin. ¿Cuántos de ustedes lograron identificar la muñeca dentro del límite de tiempo? Felicidades a aquellos que lograron encontrarla, realmente tienen habilidades de observación excepcionales y una atención al detalle impecable. ¿Te intriga saber dónde se encuentra la muñeca? Consulta la solución proporcionada a continuación:

Si observas con detenimiento, podrás ver al muñeco en el lado izquierdo de la imagen. A diferencia de los pingüinos que tienen picos puntiagudos, este no posee ninguno. (Foto: jagranjosh)

¿Este desafío visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más desafíos visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

[En 12 segundos debes probar tu agudeza visual encontrando las 4 caras ocultas en la fuente]

VIDEO RECOMENDADO

¿Quieres volver a poner a prueba tu visión? Pues entonces no dudes en participar en los acertijos que están en el siguiente video. Ponle pausa cuando creas conveniente para resolverlos. ¡Vamos!

Mira atentamente las imágenes de este video y descubre si puedes encontrar los detalles que esconden.