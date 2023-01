Hoy Depor te trae este reto viral cuyo nivel de dificultad es extremo. Solo el 1% de las personas que han participado y cuyos niveles de coeficiente intelectual son muy altos han podido detectar el número que se esconde en la imagen que te presentaremos a continuación. ¿Serás capaz de formar parte de ese porcentaje?

El siguiente enigma que tratará de jugar con tu mente ha puesto a pensar a muchos usuarios de Estados Unidos, México y España, ya que a simple vista un número se esconde a simple vista; sin embargo, la ilustración crea una ilusión óptica que hace que sea muy difícil detectarlo en un tiempo máximo de 11 segundos.

¿Podrás ser tú uno de los pocos que logre encontrar el número oculto en esta imagen? Recuerda que puedes compartir este acertijo visual con tus amigos y familiares y resolverlo solo o con la compañía de ellos. Desafía tu poder mental con este divertido problema que no te llevará mucho tiempo.

Mira aquí la imagen del reto viral

Seguramente te resultará difícil detectar el número oculto en 11 segundos; sin embargo, no te rindas y mira la imagen cuidadosamente. Necesitarás mirar detenidamente esta ilusión óptica para hallarlo. Como siempre deberás tener un cronómetro a la mano para medir tus habilidades de observación.

¿Tienes un cerebro superpoderoso? Solo el 1% de los genios con alto coeficiente intelectual visual pudo detectar el número oculto en esta imagen. (Foto: cortesía jagranjosh)

Mira aquí la solución del reto viral

¿Pudiste encontrar el número oculto en esta imagen en 11 segundos? ¿Aún no has tenido suerte? Bueno, no te preocupes. El número oculto en este rompecabezas alucinante es 30. Desplácese hacia abajo para mostrarte la respuesta del rompecabezas de imágenes a continuación:

Al resolver este acertijo con imágenes, has demostrado que no eres daltónico ya que fuiste capaz de distinguir los diferentes colores en esta imagen

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos virales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS: ¿SON LO MISMO?

En general, es posible distinguir entre los acertijos lógicos y las adivinanzas. Los primeros son juegos donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición. Se trata de una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

Las adivinanzas, en cambio, suelen estar dirigidas al público infantil y es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente presentado en forma de rima. Se tratan de enigmas sencillos que permiten aprender palabras de manera amena, ya que describen cosas de una forma indirecta para que alguien acierte la respuesta, incluyendo algunas pistas en su fraseo.