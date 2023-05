Si te encantan los desafíos visuales, este te pondrá a prueba. En este ejercicio que hoy Depor ha desarrollado para ti, debes encontrar a un pequeño pollito escondido en un frondoso parque en tan solo 8 segundos. Parece una tarea sencilla, pero la realidad es que solo el 2% de los participantes logran encontrarlo en el tiempo asignado. ¿Serás parte de ese selecto grupo?

La imagen del enorme jardín está llena de distracciones: árboles, flores amarillas, grama, plantas, entre otros elementos. Pero en algún lugar entre todo ese bullicio, el pollito ha encontrado su escondite perfecto. Tu misión es detectarlo antes de que se agote tu tiempo límite.

Este acertijo no solo es una prueba de agudeza visual, sino también de enfoque y atención selectiva. Tendrás que explorar rápidamente la imagen, buscar pistas visuales y confiar en tu intuición para encontrarlo. No te preocupes si no lo logras a la primera, pues esta actividad requiere paciencia y práctica. Muchas personas han realizado varios intentos antes de finalmente descubrir su escondite.

Localiza al pollito en 8 segundos

Pon a prueba tu vista al ver al pollito en el parque en 8 segundos. (Foto: Reader's Digest)

¿Viste al pollito en 8 segundos?

¿Has visto al animal escondido? Solo las personas con grandes habilidades de observación pueden encontrar fácilmente el pollito escondido en la imagen. Deja de buscar y echa un vistazo a la solución a continuación.

El pollito se camufló hábilmente entre las flores amarillas, por lo que hallarlo pudo resultar en una tarea imposible. ¿Lograste verlo? (Foto: Reader's Digest)

