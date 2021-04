Este desafío visual te dirá todo -o gran parte- de lo que puedes dar dentro de una gama de retos que ponen a prueba el lado cognitivo de tu mente. No te preocupes si no puedes lograrlo, recuerda que siempre tenemos todo tipo de pruebas de diferentes niveles para que pongas a pruebas tus habilidades. Vamos con los detalles en la nota.

Muchos de los retos o desafíos que se viralizaron aparecieron en Depor . En esta ocasión, te traemos uno que es la sensación del momento tanto en redes sociales como otro tipos de medios, perfectos para apaciguar estos días de aún pandemia que pone a todos con los pelos encrespados y muchos problemas en mente. Pero relájate, aquí solo debes hallar un huevo.

¿Así de sencillo? Sí. Solo que hay un pequeño gran detalle. Y es que es una forma en la imagen muy pequeña y está oculta entre las flores. ¿Te crees capaz de hallarlo en solo 20 segundos? Adelante. Miles han tratado de poner a prueba su percepción y rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindan. Ahora bien, recuerda que el tiempo es limitado y que debes resolver para poder incentivar a tus amigos.

IMAGEN VIRAL

Mira con mucha atención este imagen del reto viral que está enloqueciendo -o alborotando- a muchos usuarios de las redes sociales en la actualidad, tanto internautas de México, España, Estados Unidos o Perú, donde solo son pocos los que terminaron con una enorme satisfacción tras involucrarse en este desafío.

Encuentra el huevo oculto entre las flores de este reto viral. (247 Blinds)

Repetimos, no es un reto fácil de resolver, así que no te sientas mal si después de ver la imagen por el tiempo solicitado te sigue siendo difícil encontrar la respuesta. Es que no es un reto para todos. Tal es así que solo un grupo selecto lo ha encontrado en ese parámetro de segundos.

¿No pudiste encontrarlo? ¿Crees haber encontrado la solución pero no estás seguro si efectivamente lo es? No te preocupes, a continuación, te compartimos la respuesta de este reto visual que ha puesto de cabeza las redes sociales. Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en prestarle atención a los detalles. ¿Te lo imaginabas?

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Pues llegamos a este párrafo y, al parecer, aún no has encontrado la respuesta. No te preocupes si no formaste parte de ese grupo de genios y con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido, aquí te la mostramos.

Mira con atención la imagen. Cerca de la parte media hacia el lado derecho de la composición, resalta el pequeño huevo al costado de una de las flores de la composición. Pero si no logras verlo por ti mismo, revisa la galería principal y la tercera te dirá lo que buscas.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

