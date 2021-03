Mira la imagen y no te dejes llevar, pues el avión a punto de aterrizar debes encontrar. Las composiciones de las imágenes que son virales en redes sociales nos traen uno que nos pide ubicar una nave ya realizó su vuelo y está a punto de realizar el aterrizaje a tierra. ¿Puedes ubicar tres de ellos en menos de 30 segundos? Vamos con la información.

En los últimos días se volvió viral este reto, publicado en redes sociales, que responder una imagen en la que el objetivo era encontrar tres aviones que están a punto de aterrizar en medio de una flota similar en vuelo aún. Esto resultó un desafío casi imposible, a pesar de la sencillez de su descripción. Una vez, Depor te trae uno de los mejores desafíos en la actualidad.

Reto virales como el que presentamos en esta ocasión suelen jugar con la vista de aquellos que deciden enfrentarlo. Y es que es un poco complicado para todo responder con acierto. Encontrarás varios aviones y solo debes poner atención a aquellos que en cualquier parte de su estructura tengan algo diferente, solo así darás con la respuesta.

Imagen viral

Halla los tres aviones a punto de aterrizar de esta gráfica viral. (Televisa)

¿Ya viste por la imagen por 30 segundos y no das con la solución? ¿Requieres de una pista para continuar? Que no ‘panda el cúnico’, como diría el Chapulin Colorado. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Solución del reto

¿Llegaste hasta aquí sin respuestas? Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella.

Solo tienes que mirar con atención los detalles inferiores de las naves. Centra tu mirada en ellas y te darás cuenta que hay tres que tienen las llantas preparadas para el aterrizaje. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos mirar con atención la galería -tercera imagen- y desafiar a tus amigos para ver si ellos pueden lograr responder adecuadamente.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

