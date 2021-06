Si tienes experiencia en estos desafíos visuales, sabrás que el que tienes al frente hoy es de los más complicados. ¿Existe una varita mágica en la imagen? ¿Dónde está? Esa es la incertidumbre que debes resolver y hacerlo en un tiempo estimado para que la complejidad sea aún más grande. Recuerda que estos retos virales nos ayudan a mejorar en todo aspecto, además de hacernos más veloces para captar ciertos estímulos del día a día. Así que prepárate, ubícate en un buen lugar y da con la respuesta a este desafío.

¿Cansado de los mismos retos de siempre? Pues hoy te traemos uno que estamos seguros te distraerá por muy buen tiempo. Ojo, recuerda que el tiempo es limitado, por lo que deberás prestar mucha atención a la información previa para no fallar en la prueba. ¿En qué consiste el desafío? Tu misión es hallar una varita mágica escondida entre cientos de dulces.

Sin ánimo de darlo más vueltas al asunto, líneas más abajo podrás ver la imagen de la que tanto se habla en redes. Protagonizada por un osito, amo y señor de todos los caramelos en este reto visual, te pedimos máxima concentración y una paciencia inquebrantable ya que solo con estas dos características lograrás salir airoso del desafío que solo 1 de cada 10 ha cumplido.

IMAGEN COMPLETA

Ubica ya mismo la varita mágica oculta en la imagen que es imposible para el 90% de los usuarios. (Foto: Facebook/Dudolf)

¿Qué te pareció este desafío visual? ¿Fue conmovedor, fácil o muy complicado? Seguro que te pareció muy entretenido, también, pero sabemos que no es tan sencillo para muchos de los usuarios. Si eres de los que respondió acertadamente y en el tiempo límite, genial por ti. Si eres de los que no pudo dar con la respuesta, no te preocupes, que para eso estamos.

Parece que pasaron los 10 segundos totales y, si estás leyendo esto, es porque la respuesta te superó. Aunque confiamos en tus habilidades, sabíamos que esto podía pasar, no es un reto sencillo, menos para un ojo no entrenado. Pero no te preocupes, que aquí te mostraremos la solución. Presta mucha atención al patrón que se repite para futuras pruebas como estas.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Llegamos al párrafo que pocos querían, pero más que necesario. Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella. Solo mira a continuación, o sino dirígete a la segunda imagen de nuestra galería para encontrar la solución más rápido de lo que imaginabas. Notarás que no era nada fácil.

Solución: aquí se ubica la varita mágica oculta en la imagen que es imposible para el 90% de los usuarios. (Foto: Facebook/Dudolf)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

