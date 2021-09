La propuesta de desafío que traemos hoy es y ha sido la sensación en redes sociales de diversos países de Hispanoamérica. Usuarios de Argentina, Colombia, España, México y Estados Unidos (de hecho, los latinos) han caído en la trampa que conlleva ubicar en solo 10 segundos la cebra que no tiene pareja entre las demás, solo dejándose llevar por los colores de quien creó esta gráfica. Entonces, ¿podrás hacerlo en solo 5 segundos? Creemos en tus habilidades en tiempos de pandemia.

Los desafíos visuales siguen siendo un furor en Twitter y Facebook. En esta ocasión, el protagonista -o la protagonista- de este viral es una hermosa cebra. Las personas deben intentar hallarla entre las demás de símil forma y color. ¿Estás listo? Conoce si puedes superar este desafío que ayuda a ejercitar nuestra mente. Ojo, el tiempo es limitado.

No te vamos a engañar, la prueba visual es difícil y ello se ve evidenciado en la poca cantidad de usuarios que han dicho “lo logré”, pero nosotros no queremos desanimarte. Para ubicar a los mencionados objetos en la imagen, debes tener mucha paciencia. Como podrás observar en la gráfica de abajo, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades.

IMAGEN RETO VIRAL

Busca ahora mismo la cebra que no tiene pareja, pero hazlo cuanto antes. (Fotos: Milenio)

Si revisaste la imagen y no das aún con las respuestas, te pedimos que no entres en pánico. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

¿Necesitas más tiempo? Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Adelante, direcciona bien la mirada y ubica esa olla express sin válvula entre las demás, pero trata de hacerlo en el menor tiempo posible. Ahora, si no consigues encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Llegaste hasta aquí, así que te revelaremos la ubicación exacta de la respuesta. No será difícil cuando veas la imagen que te mostramos a continuación, solo tenías que ser más persuasivo para tratar de dar con lo que rompe el molde de esta gráfica. Si te fijas bien, la mirarás en el centro de la imagen. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos mirar la composición para que puedas revisarla con detenimiento.

Solución: aquí se encuentra la cebra que no tiene pareja de este reto visual. (Fotos: Milenio)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

