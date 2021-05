El siguiente reto viral está sumando adeptos a los desafíos en redes sociales y muchos están divirtiéndose mientras lo resuelven, aunque algunos mostraron su desazón por la gran dificultad de encontrar al animal en menos de 15 segundos. No te vayas por la tangente y abre bien los ojos. No te pierdas de unas de las pruebas más buscadas en Internet a la fecha. ¿Listo para lo que se viene? Este acertijo no es apto para cualquiera, por lo que te pedimos que prestes mucha -pero mucha- atención.

Nuevos y más complicados virales te traemos en Depor para que pongas a trabajar la maquinaria mental en estos días difíciles de temporada gracias al COVID-19. La época de restauración de la esperanza entre millones de usuarios del mundo ha empezado, y hoy este desafío está dando la hora y solo debes prestar la atención correcta para encontrarle la solución.

Hoy por hoy son muchos los cibernautas que han tratado de probar su percepción y rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindan, como sucede con este reto que se volvió viral en Facebook y que seguramente te pondrá hoy contra las cuerdas. ¿En que consiste este? Pues en nada más y nada menos que encontrar a un camaleón entre decenas de loros.

IMAGEN COMPLETA

¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca a ese camaleón, pero trata de hacerlo en menos de 15 segundos. Ahora, si no consigues encontrarlo, más abajo te mostramos la solución. Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades.

Encuentra al camaleón oculto entre la banda de loros en el menor tiempo posible (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Está todo bien? ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraba el camaleón en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

Como bien podrás observar en la solución de este reto viral, el camaleón se encontraba oculto en la parte inferior de la imagen. ¿Cómo diferenciarlo? El secreto está en su rostro, aunque valgan verdades el color de su piel no ayuda a visualizarlo. Así, la mayor dificultad reside no solo en hallar al animal, sino en mantener también la mirada fija sin marearse.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

