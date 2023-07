Algunos son soñadores, otros realistas. Saber a cuál de esos dos grupos perteneces no necesariamente lo puedes conocer gracias a tus pensamientos, pues te presento a continuación un test de personalidad con el que llegarás a descubrir si verdaderamente eres una persona realista. Esta prueba se volvió durante las últimas horas en una de las más solicitadas por parte de los internautas, pues es muy parecida a otras que ayudaron mucho a los usuarios tales como aquella que “te ayudará a conocer si eres sincero según la forma de tu nariz” y otra con la que descubrirás “la verdad de tu relación al escoger la pareja más feliz” . Sigue los pasos que te indicaré y conocerás los resultados.

La ilustración es una pintura abstracta, pero que muestra muchos elementos. Lo único que debes hacer a continuación es visualizar la imagen y tras unos pocos segundos responder cuál fue la figura que se apoderó de tu atención. El siguiente paso es que te dirijas hacia la parte de los resultados.

Observa la imagen y conoce si eres realista

Cuando ya hayas visualizado por completo la ilustración, debes haber identificado alguno de los elementos. Quizás un ave formada por el árbol o simplemente un ave naranja. No lo sabemos. Pero una vez que tengas tu respuesta, te invito a conocer su significado. Antes de continuar, es importante que sepas que esta prueba no tiene validez científica comprobada. Solo si buscas diversión puedes seguir leyendo.

TEST DE PERSONALIDAD | Mira con detenimiento la ilustración y luego responde que elemento se apoderó de tu atención. | Foto: chedonna

Descubre los resultados del test de personalidad

Ramas y tronco de árbol

Si lo primero que notaste son las ramas y tronco, quiere decir que eres un persona realista, que suele tener objetividad en todos sus comentarios. Desde tu punto de vista, la única forma de afrontar los problemas es directo, sin el temor a equivocarte en tus pasos.

Pájaro naranja

Ahora bien, si el pájaro naranja fue lo que pasó por tu mente, sueles ser alguien que tiene muchas fantasías, pero no logras cumplirlas por temor a fallar. Tienes que confiar un poco más en lo que sientes, ya que así llegarás a la meta que te has propuesto desde hace mucho tiempo, así que no dejes de soñar, ni mucho menos de tener más seguridad en los pasos que das.

¿Cuál es el fin de que uno se conozca mejor a sí mismo?

Conocerse uno mismo permite saber lo que queremos en la vida, ya sea en grandes proyectos o en el día a día. También permite saber gestionar mejor nuestras emociones incluso en las situaciones más difíciles.

¿Qué indican los test de personalidad?

Los aspectos de la personalidad que usualmente son puestos en observación durante un test de personalidad son:

Orientación a resultados

Flexibilidad

Liderazgo

Tolerancia a la frustración

Autonomía

Orientación al logro

Trabajo en equipo

¿Desde cuándo se usan los test de personalidad?

Los primeros test de personalidad se realizaron en 1920 para los procesos de selección de personal, especialmente en las fuerzas armadas. Con el paso del tiempo han variado para ser usados en diferentes contextos, no solo para contrataciones, sino elección de una carrera, relaciones y más. También es útil para el autoconocimiento.

Descubre cuál es mejor test de personalidad

Test de RORSCHACH: Esta prueba es una de las más conocidas y famosas en el mundo de la Psicología. Consiste en el análisis de manchas de tinta y su objetivo es evaluar la personalidad de una persona a partir de sus respuestas.

