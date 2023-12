Lo único que te voy a pedir es que nos digas cuál de las cinco posturas de piernas sentadas que se ven en la imagen es la que más se parece a la tuya. El test de personalidad te guiará a conocer algunos rasgos que probablemente has ignorado este tiempo. Recuerda la ilustración a continuación y mientras puedes ir pensándolo si todavía no lo tienes claro o te decantas por varias. Tal y como advierto siempre, en este tipo de desafíos virales, se trata únicamente de un divertimento y no deberías darle más importancia que esa al resultado. Lo que sí te pido, es 100% sinceridad porque una mala resolución podría guiarte a un camino equivocado o brindarte una perspectiva distinta sobre ti. Es importante que te detengas a observarlos con detalle, sin prisa

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: la forma de sentarte revelará cómo eres. (Foto: El Español)

Mira los resultados del test de personalidad

Si eliges la opción A...

Si te sientas con las rodillas casi tocándose y las puntas de los pies hacia dentro es que eres una persona creativa y encantadora aunque algo infantil. Tienes habilidad para hacer varias cosas a la vez, pero te cuesta focalizarse en una sola tarea durante mucho tiempo. Haces que las personas de tu entorno se sientan bien, pero hablas antes de pensar las cosas y a veces te arrepientes. No te tomas en serio tus problemas y crees que se resuelven solos; sin embargo, cuando esto no ocurre, le pasas la responsabilidad a terceros.

Si eliges la opción B...

Si te sientas cruzando una pierna por encima de la otra es que eres una persona soñadora con una gran imaginación. Tienes una mente llena de ideas frescas que la gente encuentra interesantes, por eso te consideran el alma de la fiesta. No soportas la rutina, te gusta viajar y aprender cosas nuevas. Tomas decisiones con facilidad, cambiar de peinado cada poco tiempo y no echas raíces en ningún lugar concreto porque no malgastas tu tiempo en lo que no te hace feliz.

Si eliges la opción C...

Si te sientas con las rodillas abiertas y los talones juntos es que piensas cuidadosamente tus opiniones antes de tomar una decisión, con el deseo de que todo salga perfecto. Eres selectivo e incluso quisquilloso, además de desorganizado. Sin embargo, tu caos tiene una cierta lógica y cada cosa encuentra su lugar aunque sí tienes dificultades para focalizar tu atención en alguna tarea. Hay gente que te ve engreído porque a veces deslegitimas lo que dicen los demás.

Si eliges la opción D...

Si te sientas con las piernas dobladas en 90 grados y una paralela a la otra es que eres una persona que no te gusta expresar tus emociones en público y te sientes incómoda cuando se discute delante de ti. Tampoco estás a gusto besando o dando abrazos a los demás. Los demás te ven como alguien un poco pedante, que siempre parece saberlo todo y lo comunica de una forma altiva. Además, no sabes gestionar muy bien las bromas y te lo tomas todo muy en serio.

Si elegiste la opción E...

Si te sientas con una pierna pegada a la hora e inclinadas hacia un lado es que te tomas la vida con mucha calma a pesar de las prisas que te intenta imponer la sociedad. Eres una persona obstinada, persistente y que nunca te rindes hasta lograr tus objetivos. El aspecto físico es muy importante para ti y te esfuerzas mucho por estar lo mejor posible. Sin embargo, no basta para confiar en ti misma, una asignatura pendiente. Eres además muy sensible a las críticas.

