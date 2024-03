La ilustración del test visual es algo confusa, por lo que le brinda una mayor rigurosidad en la prueba que te presento a continuación. Si bien es cierto, no se puede apreciar con claridad un solo elemento, lo cierto es que de acuerdo a lo que se haya apoderado de tus ojos, conocerás los resultados, dando mayores detalles sobre aspectos ocultos de tu personalidad. Cuando ya tengas en tu mente esa respuesta, lo siguiente es que busques el significado de ese elemento en la lista de resultados que vamos a dejar líneas más abajo. No hay una respuesta correcta porque todo depende mucho de tus habilidades de percepción, lo que si te pido es que seas alguien 100% sincero para no desviar el objetivo principal. Puedes que seas alguien perfil bajo que, aunque no se deja ‘aplastar’ tiende a ceder con los demás o quizá eres firme en tus convicciones.

Observa la imagen del test visual

Test visual: descúbrete con mayor profundidad. (Foto: Difusión)

Mira los resultados del test visual

Si viste la luna creciente...

Tienes una personalidad muy imponente, pero en el buen sentido de la palabra. No eres de las personas que se impone a la fuerza a los demás, sino que impone sus ideas por convicción y capacidad de liderazgo. Tu círculo más cercano te ve como un líder por naturaleza.

Si viste la cara de mujer...

Si viste esta imagen quiere decir que tienes una personalidad dócil. Eso no significa que te dejes ‘aplastar’ por las personas, sino que prefieres mantener un perfil bajo y demostrar tu crecimiento personalidad con hechos.

Te recomiendo ver este video

En esta imagen se pueden apreciar muchos elementos, pero solo uno de ellos se llegará a apoderar de tu sentido visual.