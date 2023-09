No vas a creer las respuestas del test visual que te muestro hoy. Parece fácil y de una premisa sencilla, pero cuando notes qué dices cada figura, tu vida cambiará. Es poco común toparte con un test que cuenta si eres alguien soñador. Solo puedes elegir una de las dos figuras plasmadas en la imagen. No hay un tiempo límite, pero estoy seguro que la ansiedad te hará correr hacia los últimos párrafos. Resuélvelo solo y decide sin compañía de nadie tu respuesta porque, de no ser así, el desafío no tendrá el mismo efecto.

En muchas ocasiones son las vivencias individuales que forman la personalidad de cada persona. Pero hay ciertos estímulos que nos impulsan a cambiar. Así que hoy sabrás a qué grado de ser una persona soñadora te encuentras y si esto puede repercutir en tus actividades del día a día.

El test de personalidad de hoy solo sirve como apoyo y no dice completamente quién eres. Está de más decir que todos somos únicos y complejos, por lo que nuestro comportamiento puede variar según el momento y las circunstancias. Ahora sí, sin más preámbulos elige y descúbrete.

Conoce si eres alguien de espíritu soñador en el test visual. (Foto: MDZOL)

Respuestas del test visual

Corazón

Eres una persona que guarda rencor. Consideras que todos pueden cambiar y mejorar. Tratas a los demás de la misma manera que lo hacen contigo. Tu familia es un pilar fundamental en tu vida. Jamás tomas decisiones apresuradas y analizas todos los pros y los contras antes de inclinarte por alguna opción. Sueles consultarle su opinión a los que más quieres antes de realizar arriesgarte y asumir nuevos desafíos. Te caracterizas por ser muy detallista.

Ojo

Sobresales por tu espíritu soñador. Vacilas en la toma de decisiones y dudas mucho de tus capacidades. Tus miedos con frecuencia te impiden concretar todo lo que pasa por tu cabeza. Con esfuerzo y perseverancia se puede obtener todo aquello que se desea de corazón. Cuando comprendas todo el potencial y valor que tienes, verás como todo mejora a tu favor.





Características de los tests de personalidad

Preguntas estructuradas : los tests de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los tests de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos tests evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos tests evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los tests de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los tests de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los tests de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los tests de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los tests de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los tests de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.





