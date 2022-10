La sencillez de este test visual radica en que su respuesta depende de lo que tu corazón y mente escoja, algo que no debería ser muy complejo. Tienes que fijar tu vista en la imagen que protagoniza la nota y pensar qué es lo que más llama tu atención entre todas las cosas o situaciones que aparecen. De acuerdo a lo que más te incline, solo quédate con ese número y luego en la zona de respuestas sabrás algo que quizás no esperabas leer en estos momentos. Atrévete y no dejes pasar una nota que estamos seguros será de gran ayuda.

Para conocernos mejor, siempre es bueno hacer una introspección, una catarsis, pero no siempre es fácil. Entonces, ¿qué otras cosas nos pueden ayudar a comprender mejor nuestra personalidad en estos momentos? Estos test visuales cayeron como anillo al dedo. Ten en cuenta que este tipo de test o pruebas podría ayudarte a ver de forma distinta tu autoestima, cómo te relacionas con los demás y contigo mismo.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

Descubre qué te dice tu subconsciente al escoge qué llama tu atención del test visual. (Foto: Genial.Guru)

RESPUESTAS DEL TEST VISUAL

#1 - Hamaca

Si lo que más te llamó la atención de la imagen es la hamaca, puede que sea un llamado de atención a tu ser interno. Ya que este objeto simboliza la intimidad.

#2 - Cajas

Se sabe que los contenedores rectangulares son un reflejo de la personalidad de la persona. Pero por esta razón se desconoce qué tienen adentro, o si las paredes son completamente transparentes o no. Por lo general nadie puede ver lo que hay dentro. La pregunta es ¿por qué?

#3 - Espejo roto

Puede ser un signo de inseguridad. Puede que estés pasando por una encrucijada y no sepas qué decisión tomar. Al mismo tiempo, puede indicar que dos personalidades luchan dentro de uno.

#4 - Rueda

En este caso, la rueda simboliza la relación de la persona con el mundo exterior. En conclusión podría indicar que se corre en un círculo vicioso, y no se puede llegar a un destino puntual.

#5 - Martillo

Aunque no lo creas, es una buena señal. Esta herramienta representa a una persona que está tratando de lograr lo que desea a toda costa.

#6 - Muñeca

Representa una conexión con la infancia pasada. Además se relaciona con el miedo a crecer, a tomar responsabilidades o a lo que te depara el futuro.

#7 - Libros

En muchas culturas, los libros son un símbolo de conocimiento y de vida. Aunque, el hecho de que estén colocados en un sótano, puede que signifique la búsqueda de significado de la existencia misma.

#8 - Pintura en un cuadro

Es una señal de que en tu vida hay una armonía completa. Vives en completa armonía contigo mismo y con los demás.

#9 - Reja en la ventana

Se trata de una señal de aislamiento y desapego. Se relaciona fuertemente con el estrés y la ansiedad. Es tempo de relajar.

#10 - Silla rota

Las cosas rotas nunca significan algo bueno. En este caso se trata de un período estresante. O también es el símbolo de alguien que está cansado y necesita descansar un poco.

#11 - Canasta de manzanas

Si lo que más te llamó la atención fue la canasta con manzanas, quiere decir que estás en el camino para obtener conocimiento. Además de sabiduría se le suma la felicidad personal.

#12 - Escalera

La escalera simboliza la transición a algo nuevo. Aunque este tipo no estaría llevando a ningún lugar. De modo que se requiere actitud para superar los obstáculos.

¿Qué te pareció este test visual? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.