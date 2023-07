Si me hubieran dicho lo que viviría tras este test visual, lo hubiese hecho meses atrás, cuando me lo topé. Hoy, como quiero que te conviertas en un ser que puede tomar estas decisiones tan difíciles en la vida, así que presta atención. Todo lo que tienes que hacer es dejarte guiar por algunas de las figuras que verás. Uno más de donde llegaron “ observa si tus últimos pensamientos regirán tu vida según qué figura viste primero ” y “ el primer animal que captes te revelará si eres una persona muy fuerte o sensible ”, virales que dejaron a miles inquietos. Si te sientes listo, ve y toma las riendas de esta nota.

¿Quieres conocerte más como lo hice yo en estos momentos? Te dejará sin palabras, ya que cuenta con la capacidad de revelarte si tienes a tu alrededor personas hipócritas y para ello solo debes mirar rápido a la ilustración que vamos a dejarte líneas más abajo. Pues continúa leyendo y descubrirás algo increíble sobre ti.

Observa la imagen del test visual

La imagen es algo confusa pues se aprecia un paisaje con aves volando pero si miras con más detalle notarás otro elemento completamente distinto y que de igual manera que el inicial te mostrará si te encuentras rodeado de personas hipócritas. Recuerda que cuando ya hayas identificado alguna figura, lo siguiente es que conozcas su significado.

Descubre si la personas que te rodean ahora son hipócritas según qué veas aquí. (Foto: Genial.Guru)

Mira los resultados del test visual

Rostro de mujer

Si viste el rostro de una mujer significa que no te encuentras rodeado de hipócritas. Todas las personas, tanto en tu círculo familiar como laboral, son transparentes contigo. Son honestas y para ellos no existe el término hipócrita.

Paisaje con personas

Si viste un paisaje con personas quiere decir que todos aquellos que te rodean son hipócritas contigo. Te desean el mal, son envidioso y hasta esperan que falles en todo sentido.

¿Conoces qué es un test visual?

Te cuento que un test visual es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos test están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

Los test visuales se basan en teorías y modelos psicológicos que describen y categorizan los rasgos y dimensiones de la personalidad. Estas pruebas se administran mediante una serie de preguntas, afirmaciones o escenarios, y el individuo debe responder según sus propias percepciones, creencias y experiencias.

Características de los test visual

Preguntas estructuradas : los test visuales suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los test visuales suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los test visuales se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los test visuales se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los test visuales pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los test visuales pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los test visuales deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

¿Para qué sirven los test visual?

Por si no lo sabías, los test visual se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

