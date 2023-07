Mi corazón me decía que lo debía hacer, pero mi mente me reprochaba de que no, aún así lo hice y quedé perplejo. Todo lo que te puedo decir en este test de personalidad de ahora en adelante es que revises con cautela a detalle lo que te voy a escribir sobre este viral. Este ejemplar es de los que crearon “ descubre cómo eres con respondernos si el hombre está viendo de perfil o de frente ” y “ la manera en que te comienzas a cepillar los dientes revelará tu fortaleza mental ”, que tienen respuestas más que inesperadas. Lo que debes hacer es contar todos los rostros que veas y conocer cuál es tu edad mental inadvertida.

Volvería mil veces a intentarlo para personificar lo que leí sobre mi edad mental tras afrontar este test de personalidad. Luego, tengo que confirmar que no es sencillo analizar lo que hay detrás de cada línea. Pero vamos, ahora verás la imagen completa y querrás saber qué más necesitas hacer.

Observa la imagen del test de personalidad

La mayoría de personas que se animan a resolver este test de personalidad no entienden lo que deben hacer. Este viral va de que cuentes todos los rostros que verás en la imagen de abajo y quedarte con la mayor cantidad, pues así leerás cuál es tu real edad mental.

Descubre tu edad mental inadvertida según la cantidad de rostros que cuentes. (Foto: Genial.Guru)

Mira los resultados del test de personalidad

Cuatro caras

Si observas cuatro rostros en la foto, quiere decir que tienes una edad mental entre los 20 y 25 años, ya que tu perspectiva de todo es muy fresca. Aún tienes las cosquillas en la mente de querer ser aventurero.

Siete a 9 caras

Ahora bien, si por tu mente se cruzaron siete rostros, déjanos decirte que tu cerebro tiene entre 25 y 30 años. No te gusta complicarte la vida; al contrario, eres práctico con tus decisiones.

10 o más caras

Si viste 10 o más caras tu mente tiene entre 30 y 40 años. Te estás volviendo un poco anticuado, de ahí que tus amigos te suelen decir maduro. No intentas llamar la atención. De hecho, eres muy reservado.

¿Conoces qué es un test de personalidad?

Te cuento que un test de personalidad es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos test están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los test de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

Características de los test de personalidad

Preguntas estructuradas : los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los test de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

