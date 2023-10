Desafía tu mente para conocer en qué nivel se encuentra tu inteligencia, no pierdas la oportunidad de descifrar detalles ocultos de ti. En el test visual de hoy tendrás que observar por algunos segundos la imagen que te dejaré. No quiero que analices a detalle la gráfica, solo tienes que elegir uno de los elementos que la componen. Sí, parece algo novedoso, pero tienen el mismo objetivo: conocerte. La respuesta podría estar en tu mente, así como también se relaciona a algo indescifrable que, a simple vista, no podrás notar. ¿Estás listo para asumir la responsabilidad? Recuerda que tienes que ser lo más sincero posible y así encontrarás el camino correcto.





Observa la imagen del test visual

Lo primero que eliges define tu tipo de inteligencia. (Foto: Difusión)





Mira los resultados del test visual

Si el árbol llamó tu atención....

Tienes una inteligencia equilibrada: significa que a lo largo de tu vida has sabido desarrollar armónicamente tanto tu inteligencia emocional (representada por el tronco y las raíces que son su continuación natural), como tu inteligencia lógica. inteligencia, representada por la copa del árbol que, observada más de cerca, reproduce con gran precisión el perfil y la estructura de un cerebro humano.

Si has elegido los pájaros del fondo...

Significa que tienes una inteligencia analítica muy potente. La inteligencia analítica, muy ligada a la inteligencia lógica, es la que nos permite analizar todos los datos que se presentan ante nuestra atención. Esto significa que eres capaz de tomar decisiones muy meditadas, casi nunca te toman por sorpresa, pasas mucho tiempo analizando los pros y los contras de una situación antes de tomar cualquier decisión.

Si has elegido el cerebro...

Significa que tu inteligencia es fundamentalmente lógica, por lo tanto has desarrollado la capacidad de comprender las conexiones causa-efecto entre todo lo que sucede a tu alrededor. Piensas de forma ordenada y coherente, organizas sin problemas las cosas, actividades y pensamientos que se cruzan por tu mente.

Si te has fijado en el perfil humano...

Significa que tienes una inteligencia intuitiva, muy cercana a la inteligencia emocional. Eres capaz de entender de un vistazo las relaciones entre personas, las conexiones entre eventos o entre cosas que suceden en el mundo. Siempre tienes una visión general de la situación, siempre puedes entender lo que sucede a tu alrededor y es muy difícil sorprenderte.





Este acertijo visual se encuentra elaborado con dos elementos, de los cuales tienes que elegir solo uno, pero solo el que hayas identificado primero.