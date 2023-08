Te cuento que la felicidad es parte de nuestro día a día y siempre es bueno compartirla con amigos, tal y como ves en la imagen. El reto visual de hoy consta en encontrar las diferencias notables. Son cuatro detalles que no pueden pasar desapercibidos. No dejes pasar esta oportunidad y reflexiona con nosotros gracias a este desafío no apto para cualquiera.

¿Te animas a participar? De acuerdo a varios estudios, el riesgo de tener alzhéimer se reduce de manera significativa cada que las personas realizan ejercicios mentales. Por ello, las personas que juegan al ajedrez o que resuelven acertijos visuales como el que te mostraremos ahora, tienen menos posibilidades de sufrir demencia.

IMAGEN COMPLETA

La gráfica presenta a tres personas brindando un momento de felicidad. Uno de ellos se encuentra saltando en el aire y sus compañeras en el mismo estado de ánimo. Todo parece ir normal, pero ambas escenas poseen cuatro diferencias. No todo está la vista y el reto visual de hoy consta en encontrarlas.

Encuentra las diferencias entre las dos figuras de la imagen. (Foto: TiempoX)





SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

¿Te demoraste al lograr buscar las diferencias? No te preocupes, solo los más inteligentes han podido hallar todo. En la siguiente gráfica podrás notar esos errores que tanto has estado buscando. Como cada día, el reto visual de hoy pone a prueba tu mente.

Las diferencias entre las dos figuras de la imagen. (Foto: TiempoX)





¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos virales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

