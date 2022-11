No hay mejor forma de conocerte que resolviendo este test visual de locura. Piensa bien lo que responderás y no te quedes con las ganas de participar junto a tus amigos. Todo lo que tienes que hacer en la prueba psicológica que te mostraremos a continuación es mirar la imagen, elegir uno de los árboles que hay -el que más te haya gustado- y leer lo que significa para ti al final de la nota. ¿Te atreves a pasar por este desafío no apto para cualquiera? Según tu respuesta en este reto viral, conocerás cuál es tu tipo de personalidad en la actualidad, así que tómatelo enserio.

¿Cuáles son las reglas del test? Es simple. Solo deberás elegir uno de los cuatro árboles y hacerlo rápidamente. Eso sí, necesitamos que seas lo más sincero posible, pues existen significados concretos para cada uno que te revelarán detalles sobre tu personalidad que quizás no sabías. ¿Estás listo? No pierdas más tiempo.

El reto viral se ha popularizado en redes sociales, donde miles de usuarios quedaron con la boca abierta por los resultados. En el test visual se pueden observar cuatro árboles y cada uno representa una emoción, por lo que deberás elegir bien. Te recomendamos estar concentrado para que la respuesta sea de tu agrado. ¡Suerte!

IMAGEN DEL TEST VISUAL

Elige uno de los 4 árboles en el test visual y revela cuál es tu estado anímico actual (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

ÁRBOL #1

Si elegiste el primer árbol es porque eres una persona que tiende a la melancolía. A veces, te encuentras diciendo “el pasado fue mejor”. Incluso, si miras la vida con optimismo, cuando miras hacia atrás no puedes dejar de sentir nostalgia y realmente quieres volver a esos viejos momentos. El futuro te sumerge un poco: es inseguro. Tu gran desafío es aprender a vivir más el presente.

ÁRBOL #2

Si elegiste el segundo árbol, la emoción que te domina es el entusiasmo. Para ti, la vida parece un desafío constante y tienes muchas ganas de afrontarlo. Los desafíos te hacen feliz y eres una persona con mucha fuerza para lograrlos.

A veces, te dejas llevar demasiado por esa energía que predomina en ti, y puedes tomar decisiones un poco apresuradas. Sin embargo, nunca te pierdes las alegrías y el buen humor, y al final, normalmente consigues lo que quieres aunque tengas que chocar contra la pared unas cuantas veces.

ÁRBOL #3

Si elegiste el tercer árbol, la emoción que te domina es la ansiedad. De hecho, tu cabeza es una gran marcha que nunca deja de moverse. Estás atento a todo lo que sucede a tu alrededor, cuidas las cosas y las personas. Por eso, tiende a estar preocupado y un poco ansioso.

Siempre hay una situación a tu alrededor que no se resuelve y es difícil para ti vivir con ella. Tienes que aprender a no asumir todas las responsabilidades sobre tus hombros. Después de todo, tú solo eres el dueño de tu vida y de su alma: es lo único sobre lo que realmente tienes control.

ÁRBOL #4

Si elegiste el cuarto árbol, eres una persona muy empática. Todo el tiempo te pones en el lugar de los demás y no te cuesta tratar con la gente. Esto te convierte, al mismo tiempo, en alguien muy cambiante: te adaptas al entorno pero, a veces, esto te lleva a perder un poco tu esencia.

Eres una persona amable, buena amiga y compañera. Pero a veces te sientes un poco solo. La emoción que te domina es la que tiene que ver con el cuidado de los demás. Tienes que aprender a cuidarte un poco más. Recuerda que no debes sentarse y esperar a que alguien lo haga por ti.

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

