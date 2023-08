¿Admiras la tranquilidad que se siente en un parque? Pues si eres amante de este espacio, te mostraré este test de personalidad que indagará en lo más profundo de tu personalidad. En la prueba que te dejaré tendrás que realizar una simple y sencilla elección de acuerdo a tus gustos. Básicamente, deberás escoger cuál espacio del parque te parece más seguro y así conocerás más sobre ti. Este test se volvió en uno de los más compartidos por los internautas, ya que fue elaborada por los propios creadores de “Debes seleccionar una bola de cristal para que sepas qué tipo de persona eres” y “El espejo que prefieras indicará cómo te perciben las personas que están a tu alrededor” .

Lee atentamente este enunciando: Estás deambulando por un parque y de repente te das cuenta de que no hay nadie a tu alrededor. Estás completamente solo en este lugar. Por si fuera poco, no recuerdas por dónde es la salida y el sol se acaba de poner. Absolutamente no puedes salir de este parque. Ahora, elige ¿en que espacio te sentirías más seguro?

Observa la imagen y escoge una opción

En la ilustración hay cuatro alternativas. Mira con bastante atención y tras algunos segundos ya debes contar con una respuesta concreta. Te recuerdo que este test de personalidad funciona simplemente como algo lúdico y no tiene validez científica.

Visualiza la imagen y luego de ello debes escoger la opción que consideres correcta y conocerás los resultados del test de personalidad. | Foto: namastest

Conoce los resultados del test de personalidad

1. Te sientas en un banco esperando que pase algo o que alguien te recoja. Eres alguien que sabe mantener la calma en situaciones difíciles. ¡Esto se debe a que, para usted, nada parece particularmente preocupante, excepto cuando se trata de la vida silvestre! Sabes que las cosas se arreglan con el tiempo y no pierdes los estribos fácilmente. Las personas ansiosas deberían envidiarte locamente. Siempre te enfocas en el lado positivo de todas las situaciones.

2. Busca el lugar más luminoso y quédate allí hasta el amanecer. Si has elegido esta opción es porque eres una persona racional y no te gusta cometer errores, por lo que tienes un poco de miedo e inseguridad. No confías completamente en todas tus habilidades y tienes algunas dificultades para tomar decisiones. Lo que pasa es que siempre te preguntas si sería mejor si hubieras elegido otro camino. Sin embargo, cuando las circunstancias requieren que tome medidas, comience de inmediato y trabaje para arreglar las cosas. Eres una de esas personas que trabajan mejor bajo presión.

3. Sube a un árbol y pasa la noche allí. Si esta fue tu elección es porque eres una persona organizada y te gusta tener el control de la situación, por lo que las situaciones que te desvían suelen generarte mucha ansiedad. Para ti, solo hay una manera de hacer que las cosas funcionen, que en este caso es tu manera.

4. Decides explorar el parque y ver qué puedes encontrar. Eres un verdadero aventurero y tienes mucha confianza en ti mismo. A veces esto te hace un poco imprudente. Considera que el que no se arriesga, no tiene merienda, y por eso vas con todo. Esta tendencia es lo que te ayuda a conseguir lo que quieres. Pero también puedes convertirte en tu peor enemigo porque a menudo no mides las consecuencias de tus acciones.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

