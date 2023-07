El test visual que te mostraré hoy simplemente me dejó sin palabras. Esta prueba tiene la plena capacidad de mostrar cuál es mi verdadera personalidad, aquella que escondo por motivos distintos o simplemente por vergüenza. Este test se volvió, en solo días, en uno de los más solicitados por parte de los internautas. Y es que el parecido que muestra con pruebas como “elige el garabato que más te guste y descubre la situación de tu estado mental” y “conoce cómo te perciben los demás a través de esta ilusión óptica” , es lo que terminó por llamar la atención de millones de internautas en las distintas redes sociales.

Como te habrás dado cuenta, el test visual consiste en elegir uno de los perfiles que se aprecia en la imagen del hombre en blanco y negro. Una vez que hayas realizado ello, el siguiente paso será descubrir increíbles rasgos de la personalidad de cada uno según el ángulo de tu elección. ¿Lo viste de frente o de perfil? Solo te daré una oportunidad

Observa la imagen del hombre

Bastará que emplees tu sentido visual para determinar si el hombre se encuentra de perfil o de frente. Pero te daré unos 10 segundos para que tengas una respuesta clara a este complicado desafío.

Echa un rápido vistazo a la imagen del hombre y determina si está de frente o de perfil. (Foto: GenialGuru).

Conoce los resultados del test visual

Si ves al hombre de frente...

Si lo primero que notas es al hombre de frente, lo más posible es que eres una persona confiada que no teme mirar a los demás directamente a los ojos y expresar con asertividad cuáles son tus planes o deseos. Desprendes tranquilidad y seguridad, lo que seguramente provocará que muchas personas te respeten o te admiren. En esta misma línea, eres una persona muy inquieta. Necesitas hacer actividades diferentes cada día y por eso agradeces que se te dé suficiente aire y libertad. Por ello, quizá uno de tus mayores defectos es que te da mucho miedo apegarte a alguien o confiar en relaciones duraderas.

Si ves al hombre de perfil...

Si lo primero que ves es al hombre de perfil, es muy probable que seas una persona tímida y humilde. Eres reservado, cierto, pero eso no quiere decir que seas alguien solitario: atesoras mucho a tus amigos y ellos aprecian las atenciones que le das y tu enorme capacidad para intuir sus emociones o estados de ánimo. Se te da muy bien escuchar a los demás. No eres prejuicioso; esperas a que el resto termine su explicación para ofrecer tu análisis de lo que ha pasado. Debido a tu sensibilidad, quizás uno de tus grandes defectos es que te ofendes muy rápido y te has tomado algunos comentarios más a pecho de lo que deberías.

¿Logró aprender algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

Gracias a este test de personalidad, he aprendido a comprender mejor a otras personas, ya que permite saber cómo afrontarán determinadas situaciones. Además, la prueba te ayuda a conocer cómo tú mismo actuarás ante esas circunstancias.

¿Qué ventajas podemos conseguir realizando un test?

Podemos conocer los rasgos de nuestra personalidad oculta o saber más detalles de nuestro comportamiento gracias a las reflexiones que nos facilitan estos test de personalidad virales. Suponen además una manera divertida de distraerse y un ejercicio saludable para nuestra mente, al salirnos de la rutina y del típico contenido estruendoso de las redes sociales.

¿A partir de qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

