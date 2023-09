Conocer más sobre nuestra personalidad y forma de ser es algo que buscamos casi a diario, pues el autoconocimiento es parte esencial de cada ser humano. Saber cuáles son nuestras inseguridades y miedos puede hacernos más fuertes ante cualquier situación. Y precisamente el test visual que te dejaré en esta ocasión revelará muchos aspectos sobre este apartado.

Para lograr obtener los resultados lo único que necesitaremos es que te fijes detenidamente en la gráfica que acompaña al test visual. Ojo, no queremos que examines cada detalle, sino que solo mires por algunos segundos la ilustración y luego de ello respondas qué figura o elemento es el que captaste de inmediato.

Visualiza la gráfica del test visual

En este parte lo único que vamos a requerir es que, cuando nos una respuesta, seas sincero. Es prácticamente el único requisito que buscamos para que los resultados sean lo más precisos posibles. Cuando ya tengas tu respuesta, lo siguiente es que conozcas su significado.

Cuando ya tengas en mente una respuesta, lo siguiente es que conozcas su significado en la lista de resultados que dejaremos líneas abajo.| Foto: chedonna

Descubre los resultados del test visual

Si viste primero las flores, significa que tu mayor inseguridad viene de los demás. Tienes miedo de no poder juzgar correctamente a los demás, por lo que tienes miedo de ser engañado por personas mal intencionadas que puedan mentirte para engañarte y aprovecharse de ti y de tu inocencia. Tu miedo está muy bien fundado, ya que muchas personas pueden ser consideradas maliciosas hoy en día, pero te aconsejamos que tengas más fe en ti mismo: no dejes que las sospechas te alejen incluso de las personas que realmente se acercan a ti con las mejores intenciones. ¡Intenta ser lo más objetivo posible en tus juicios y no te vayas siempre sesgado!

Si te llamaron la atención los ojos escondidos dentro de las flores de esta imagen, significa que tu mayor inseguridad es la de no ser nunca suficiente. Tienes tanto miedo de ser juzgado por los demás que te has convencido de que nunca serás lo suficientemente bueno para merecer su aprobación. Piensas que todos los que conoces te están juzgando (y juzgando negativamente). En realidad, muy a menudo esta creencia no se basa en datos reales. Muy a menudo, todo está en tu cabeza: trata de vivir con una pizca extra de serenidad y trata de ser simplemente tú mismo, ¡sin importar lo que los demás puedan pensar!

Si fue la mariposa lo que llamó tu atención, significa que tu mayor inseguridad proviene del miedo al mundo exterior. Tienes miedo constante de que te pase algo horrible a lo que no sabrás cómo reaccionar y para lo que no encontrarás remedio. Siempre te sientes a merced de los acontecimientos porque no tienes suficiente confianza en tus habilidades. En su lugar, deberías empezar a pensar que cada persona acumula una cierta cantidad de experiencia en su vida y que, precisamente por lo que hemos aprendido, ¡nos hacemos gradualmente mejores para contrarrestar los peligros y los eventos inesperados! ¡Tú también te has convertido en uno, aunque no te des cuenta!

Más test para desarrollar

Te muestro este video para desarrollar otro test