Siempre nos hemos preguntado qué es lo que oculta nuestro subconsciente. En algunas circunstancias, se asegura que nuestros sueños son manifestaciones de nuestro subconsciente que busca mostrarse ante todos. Pero por ciertos motivos, esta no sale a la luz. Sin embargo, el test visual que te vamos a presentar a continuación puede revelar algunos detalles.

Y para descubrir esas respuestas tan solo bastará con que mires por algunos segundos la ilustración del test visual que vamos a dejarte líneas más abajo. En esta imagen, se puede apreciar una gran variedad de elementos pero solo uno de ellos es el que debe apoderarse de tu atención y el que finalmente te guiará hacia los resultados de la prueba.

Si ya tienes cuál de todos atrapó a tus ojos, lo siguiente es que busques en la lista de resultados lo que significa y sobre todo qué es lo que esconde tu subconsciente en este momento de tu vida.

La imagen abstracta del test visual

En la imagen del test visual se identifican varios elementos y tu tienes que decirnos cuál llamó tu atención. | Foto: chedonna

Los resultados del test visual

Si has elegido la maleta con hueco, significa que eres una persona muy apegada al lugar donde vive y al tipo de vida que ha construido. Se podría decir que eres una persona bastante habitual y tradicionalista, que se siente segura en el círculo de su zona de confort y prefiere no salir de ella. ¡Después de todo, no puedes ir a ningún lado con una maleta pinchada!

Si las dos copas de vino llamaron tu atención, indican la capacidad de disfrutar de la vida en buena compañía. Para ti no es importante tener una gran cantidad de personas alrededor: importa mucho más la calidad de tus amigos y relaciones.

Si te has fijado en las hojas verdes significa que eres una persona un poco pesimista, que ha aprendido de sus experiencias a nunca alejarse demasiado de lo que es estable y duradero (el tallo del girasol) porque podría acabar mal.

Si has visto primero el girasol, significa que eres capaces de aprovechar todas las oportunidades que la vida les presenta. Incluso permaneciendo firmemente anclados en sus raíces, recordando así quiénes son y de dónde vienen, pueden tomar decisiones beneficiosas y dar la bienvenida al cambio cuando sea necesario.

Y si el barco llamó tu atención, significa que eres una persona dispuesta a moverte de donde estás e involucrarte a fondo siempre y cuando merezca la pena. En el futuro podrías hacer cambios muy significativos en tu vida, pero solo si estás convencido de que tu vida mejorará después de realizarlos. De lo contrario, prefiere quedarse en el “refugio seguro” de su vida diaria y no poner en peligro innecesariamente su serenidad.

