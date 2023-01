Miles de pruebas se han difundido en las redes sociales, pero ninguno como el test de personalidad que compartiremos contigo a continuación. En esta prueba tendrás la posibilidad de descubrir cuál es tu mayor debilidad. Ello a partir de responder qué llegaste a visualizar en la imagen que dejaremos líneas más abajo.

La ilustración muestra varios elementos, pero para descubrir con exactitud los resultados tendrás que visualizar la imagen por espacio de 5 segundos. Este tiempo será suficiente para que percibas alguna figura de inmediato y se apoderen de tus ojos. Con ese elemento tendrás que quedarte hasta el final del test de personalidad.

Tras ello, lo que tendrás que hacer es conocer el significado de esa figura en la lista de resultados que consignaremos líneas más abajo. Allí, descubrirás con precisión cuál es tu mayor debilidad.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Lo que visualices primero en el test de personalidad te mostrará los resultados. | Foto: namastest

Mira aquí los resultados del test de personalidad

Una pareja y paisaje

Si observaste primero a los enamorados quiere decir que tu necesidad se basa en encontrar a una pareja que puedas cuidad. Probablemente no tuviste mucho cariño y cuidados en tu niñez, por lo que proyectas comportamientos totalmente opuestos con tu pareja.

Rostro oculto en el paisaje

Tu debilidad se centra en experiencias pasadas. Probablemente te rompieron el corazón y aún no superas esa ruptura. Además, sueles huir del amor, por tal motivo no te entregas totalmente a tu pareja. No te gusta arriesgar porque temes salir herido y solo. tienden a tomar la iniciativa cuando estás seguro de que será una relación estable. No huyas del amor solo por una mala experiencia.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

