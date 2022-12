¿Te animas a pasar por este desafío? Si eres de las personas a las que les gusta este tipo de retos virales, esta nota es ideal para ti. Todo lo que tienes que hacer en el test visual de hoy es mirar la imagen, responder qué figura viste primero -pudo ser un tenedor o unas botellas- y conocer tu nivel de inteligencia en la actualidad. Presta atención a los detalles y aprovecha la ocasión que se te presente a continuación. La prueba psicológica ha dejado a más de uno con la boca abierta, por lo que te pedimos tomarla con toda la seriedad del caso.

De acuerdo a la página ‘MDZOL’, tu respuesta te permitirá saber cosas que no conocías de tu personalidad, como qué lado de tu cerebro es el que predomina para algunas decisiones y conocerte más. Pero ojo, deja atrás tus prejuicios para responder con acierto a la pregunta antes elaborada y así conocer más sobre ti.

La imagen que te mostraremos está compuesta por 2 figuras que son fáciles de ver a simple vista. Podemos confundirnos si hay ahí unas botellas afiladas o un tenedor, pero lo curioso del test es que no podrás ver todos juntas al mismo tiempo. Así que lo único que tienes que hacer es quedarte con la primera forma que veas.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

Dinos qué viste primero en el test visual de hoy y conoce tu nivel de inteligencia (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

UN TENEDOR

Si lo primero que observaste fue un tenedor, eres una persona que destaca del resto por su espíritu aventurero. Siempre buscas nuevas experiencias que te llaman la atención y ponen a prueba tus capacidades. No te gusta que te den órdenes y te alejas de aquellos lugares donde no puedes crecer. Eres sociable por naturaleza y no te cuesta iniciar charlas con desconocidos. Odias los malos tratos y evitas entrar en discusión con otros por motivos insignificantes.

UNAS BOTELLAS

Si lo que llamó tu atención fueron unas botellas, eres una persona recordada por los demás como alguien muy racional. Difícilmente tomas una decisión sin pensarlo con detenimiento y no te permites cometer errores. Eres muy observador y no se te pasa nada por alto. Sobresales por el compromiso que le pones a todo lo que emprendes y por tu obsesión con la perfección.

¿Qué te pareció este test visual? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

