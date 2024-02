La prueba que te dejaré a continuación va a necesitar de toda tu concentración. Pues este no reto matemático no es como cualquier otro. Aquí el tiempo y la poca cantidad de movimientos que te damos seguramente jugarán en tu contra, por lo que es indispensable no dejar que te distraigan cosas sin importancia. Utiliza tu inteligencia espacial para determinar la solución.

En la gráfica se aprecia la ecuación 8+9=6. Esta ecuación evidentemente no es correcta, por lo que tenemos que corregirla a como de lugar. Realmente contaremos con solo 2 movimientos, ya sea modificando su lugar de origen o retirándolos. Tú debes decidir cómo arreglar esta ecuación para que sea correcta.

Mira la imagen del reto matemático

Tienes que mover solamente 2 fósforos para intentar corregir la ecuación del reto matemático. | Foto: fresherslive

Conoce la solución del reto matemático

La respuesta a este desafío resultó ser más sencilla de lo que se imaginan. Debías mover un fósforo del símbolo “+” y agregarlo al 6, y modificar el orden de un fósforo del número 9. Luego de estos cambios, la ecuación quedaría: 8-0=8.

Este es el primer movimiento que tenías que realizar para abrir paso a la solución del reto matemático. | Foto: fresherslive

Este es el segundo movimiento que se debe ejecutar para lograr obtener la respuesta correcta del reto matemático. | Foto: fresherslive

Así quedará la ecuación del reto matemático luego de realizar los dos movimientos. | Foto: fresherslive

¿Este reto matemático te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estos contenidos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos que puedes realizar. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Qué es un reto matemático?

Es una actividad diseñada para poner a prueba las habilidades numéricas y lógicas de quienes lo enfrentan. Estos desafíos pueden abarcar una amplia gama de problemas, desde acertijos simples hasta enigmas más complejos, que requieren aplicar conceptos matemáticos y razonamiento lógico para encontrar soluciones. Los retos matemáticos no solo fomentan el pensamiento crítico y la resolución de problemas, sino que también buscan estimular el interés y la creatividad en el ámbito matemático, promoviendo así el desarrollo de habilidades analíticas y la apreciación por la belleza intrínseca de la aritmética.

Te muestro este video