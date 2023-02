Los retos virales son capaces de convertir tu día aburrido en uno sumamente divertido. Pero el de esta nota de Depor, además de entretenerte, te permitirá poner a prueba tu visión. Y es que la tarea que pide realizar es encontrar el tesoro que buscan los piratas en la imagen.

¿Cuántos piratas se aprecian en la ilustración? Pues dos. Uno de ellos es el capitán del barco que también se logra ver en la gráfica. El detalle es que, a pesar de que ambos tienen un mapa, no consiguen dar con la ubicación exacta del tesoro. Realmente está bien escondido y por eso necesitan tu ayuda.

No te estamos pidiendo que ubiques el tesoro en segundos. Tómate tu tiempo. Relájate. No te desesperes. La clave del éxito es observar detenidamente la imagen. Ahora que lo sabes, ¡adelante! No olvides que es una excelente idea compartir este reto viral con tus familiares y amigos. ¡Te lo agradecerán!

Mira aquí la imagen del reto viral

A simple vista no se aprecia el tesoro que buscan los piratas en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Si pudiste encontrar el tesoro, ¡felicidades! Pero si en caso no fuiste capaz de hacerlo, no te sientas mal. Todo esto es un simple juego. A veces se gana y a veces se pierte. En la siguiente imagen revelaremos su ubicación exacta.

En esta imagen se indica dónde está el tesoro. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es tu mejor alternativa de entretenimiento. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Deseas participar en otro reto viral?

Te informamos que puedes encontrar varios retos virales en la página web de Depor. Algunos son más complicados de superar que otros, pero todos te divertirán. Elige el que más llame tu atención de una vez. No olvides contarnos qué tal te fue en los comentarios.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.

Diviértete con estos retos virales

VIDEO RECOMENDADO