Cumplir con las responsabilidades está muy bien, pero no todo debe ser trabajo y/o estudio para ti. También necesitas divertirte. Justamente, para que te entretengas, está el acertijo visual que te presentamos aquí, el cual consiste en ubicar la palabra ‘BERRO’ en la imagen. El detalle es que debes hacerlo en 7 segundos.

Aunque parezca que en el desafío se está pidiendo algo imposible de hacer, realmente no lo es. Recuerda que no existe ninguna prueba así. La de esta nota es muy complicada de superar, pero eso no debe desanimarte porque el nivel de dificultad hará que pases un momento de diversión.

La clave para cantar victoria en el reto viral no es otra que observar detenidamente la imagen. Esa es la única forma de aprovechar al máximo los 7 segundos que se te brinda. Cada uno es muy importante. No desperdicies ninguno distrayéndote. En tu cabeza solo debe estar el objetivo. ¡Confiamos en ti!

Mira aquí la imagen del acertijo visual

En la imagen del acertijo visual se puede apreciar varias palabras ‘PERRO’. Realmente hay muchas, razón por la cual hay quienes consideran que solo esas están en la ilustración, pero no. También está la palabra ‘BERRO’, que es la que tú debes ubicar en este momento. Solo cuentas con 7 segundos para hacerlo.

¿Eres capaz de encontrar la palabra ‘BERRO’ en esta ilustración? Tienes 7 segundos para hacerlo. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del acertijo visual

¿Se te hizo imposible superar el acertijo visual en 7 segundos? No te sientas mal. Este desafío es difícil de resolver. Como todo juego, se puede ganar como también perder. Es normal. A continuación te revelaremos dónde está exactamente la palabra ‘BERRO’ en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está la palabra ‘BERRO’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que hará te diviertas sanamente. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. En otras palabras, te piden ubicar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

