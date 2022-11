Si es que hay un acertijo visual que ha causado serios problemas en los usuarios por su nivel de dificultad, sin duda es el que te traemos el día de hoy. Ten en cuenta que no cualquiera lo resuelve. Lo curioso es que el desafío no pide hacer nada del otro mundo. Solo tienes que ubicar los errores, que son muchísimos, en la imagen.

Antes de que participes, vamos a informarte algo muy importante: no estás obligado(a) a resolver la prueba en segundos. Si lo haces, genial. De verdad, te felicitaremos por ello, pero no hay un límite de tiempo para expresar “lo logré”. Esa es una característica que, sin duda, debes saber. No te estreses a la hora de buscar. Olvídate del reloj.

En estos momentos tienes que ser tú y el acertijo visual. No puede haber otra cosa en tu cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Pues que debes estar concentrado(a). Si te distraes con cualquier cosa que no sea el desafío, te será imposible encontrar las equivocaciones y, al final, formarás parte del grupo de personas que no pudo cantar victoria. ¡Ya sabes!

Mira aquí la imagen del acertijo visual

En la imagen del acertijo visual se puede apreciar a cuatro mujeres trabajando en una fábrica. Todas lucen contentas con la función que tienen, pero hay cosas que no cuadran en la escena. Esas son las llamadas equivocaciones que tú tienes que ubicar. Prestar atención a los detalles es importante para identificarlas lo más rápido posible.

¿Eres capaz de encontrar todos los errores en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

¿Te diste cuenta que hay un bebé dentro de la fábrica donde trabajan las mujeres? Pero ojo que eso no es lo único extraño, pues también hay patines de hielo, un perro y otras cosas más que son equivocaciones. Para saber cuáles son todos los errores solo tienes que mirar la siguiente imagen. No te sientas mal si fallaste en este acertijo visual.

En esta imagen se indica dónde están los errores. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que necesitas si quieres divertirte. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Ten en cuenta que algunos poseen un límite de tiempo. Es decir, te piden encontrar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

¿Te gustaría participar en otro acertijo?

Para participar en otro acertijo visual, la página web de Depor puede ayudarte. Aquí hay muchos. Más de los que puedes imaginar. Evidentemente, no todos poseen el mismo nivel de dificultad (unos pueden ser fáciles de superar, mientras que otros bien difíciles), pero sí tienen el mismo objetivo: entretener a la gente. ¡Ya lo sabes! ¡Hasta la próxima!

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.