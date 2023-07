¿Es posible descubrir si superé a mi expareja? Pues seguramente tendrás muchas dudas al intentar desarrollar esta prueba, pero déjame decirte que te sorprenderás cuando obtengas los resultados. El test de personalidad que te dejaré enseguida tiene la particularidad de demostrar si realmente ya superaste tu última decepción amorosa. ¿Estás listo para conocer estas revelaciones? Esta prueba se volvió, en las últimas horas, una de las más solicitadas por parte de los internautas. Pues fue elaborada por los mismos creadores que difundieron estos test: “descubrirás la verdad de tu relación al escoger la pareja más feliz” y otro que “te ayudará a conocer si eres sincero según la forma de tu nariz”

En la gráfica central se aprecian varios colores y manchas. Posiblemente lo que se identifica rápidamente son las flores de distintos tipos. Sin embargo, tienes que mirar por algunos segundos la ilustración y a partir de allí seguramente visualizarás algún elemento.

Responde qué animal ves y conoce más sobre ti

¿Cuál es el animal que identificaste? Pues si tienes en mente tu respuesta, la siguiente etapa de la prueba es que conozcas el significado de ese elemento en la lista que colocaré líneas abajo. Pero antes tengo que aclarar un punto importante: esta prueba no posee validez científica comprobada, solo si quieres divertirte lee los resultados.

TEST DE PERSONALIDAD | Solo responder cuál fue el primer animal que viste y conocerás los resultados.| Foto: mdzol

Conoce el significado del test de personalidad

Viste a la mariposa: Sigues pensando en tu expareja y no puedes dejarla ir. Supéralo, ya todo se terminó. Es hora de seguir adelante.

Viste al tigre: Recuerdas a tu ex con felicidad por los buenos recuerdos, y no te arrepientes de nada. En ese caso, ya no tienes sentimientos románticos por él o ella.

Viste al flamenco: Ya te olvidaste de tu ex, y apenas recuerdas cómo se veía. Tal vez es lo mejor, ya que lo de ustedes nunca funcionó.

Viste al guepardo: Recuerdas a tu ex con resentimiento. No puedes seguir pensando en eso. Hay maneras más saludables de acordarse de esa persona.

¿Desde cuándo se usan los test de personalidad?

Los primeros test de personalidad se realizaron en 1920 para los procesos de selección de personal, especialmente en las fuerzas armadas. Con el paso del tiempo han variado para ser usados en diferentes contextos, no solo para contrataciones, sino elección de una carrera, relaciones y más. También es útil para el autoconocimiento.

Descubre cuál es mejor test de personalidad

Test de RORSCHACH: Esta prueba es una de las más conocidas y famosas en el mundo de la Psicología. Consiste en el análisis de manchas de tinta y su objetivo es evaluar la personalidad de una persona a partir de sus respuestas.

¿Cómo se define un test de personalidad?

Los test de personalidad, ya sean visuales o de cualquier otro tipo, son instrumentos, según los expertos, que tienen el objetivo de medir o evaluar una característica psicológica en específico. Por este motivo se han convertido en un contenido muy popular en las redes sociales e internet en general, ya que a través de ellos es posible conocer diferentes rasgos que es muy posible que no conozcas acerca de ti, de lo que piensas sobre las cosas, y de la forma que tienes de ser o comportarte ante determinadas situaciones y estímulos.

