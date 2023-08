Jamás llegué a pensar que una prueba tan sencilla llegue a demostrar distintos aspectos de mi personalidad. Simplemente tengo que observar la ilustración y luego de unos segundos elegir uno de los garabatos que aparecen en ella. Quedé completamente sorprendido, pues siempre creí que conocer cómo superar mis miedos lo iba a hacer a través de una prueba más compleja. Pero déjame decirte que este test de personalidad tiene una eficacia de 90% y goza de mucho éxito pues es muy similar a otras cómo por ejemplo: “¿qué botón pulsarías? Elige uno y conoce el lado oculto de tu personalidad” y “recibe el consejo que tanto necesitas escogiendo uno de los búhos de la imagen” .

En la imagen se puede apreciar hasta 6 opciones y simplemente debes elegir aquella que llame más tu atención o que quizás te guste por algún motivo que solo tú conoces. Es importante destacar que cada una de las alternativas describirá a la perfección detalles únicos de ti.

Elige el garabato y conoce más sobre ti

Bastará con que realices una simple elección para que puedas acceder a los resultados de esta increíble prueba. Ten siempre presente que este test no cuenta con ningún tipo de validez científica.

Simplemente escoge una de las opciones y luego conoce los resultados del test de personalidad.| Foto: namastest

Descubre los resultados del test de personalidad

1. Tienes miedo de confiar en la gente

No hay nada que duela más que el sentimiento de frustración. Eres una persona buena y de confianza, pero tu confianza ha sido traicionada en varias ocasiones, lo que te dificulta creer en las personas.

2. Tienes miedo a la soledad

Tienes la costumbre de apegarte a personas que, lamentablemente, ya no forman parte de tu vida, ya sean amores, amigos, familia. Como resultado, tienes miedo de convertirte en una persona mayor, sola, sin nadie que te acompañe. Pero si eres una buena persona, que tratas bien a todos los que amas, no debes tener miedo. Las personas de buen corazón nunca están solas para siempre, ¡te lo garantizo!

3. Tienes miedo de la opinión de los demás

Ser demasiado amable todo el tiempo puede interponerse en el camino. No tienes que renunciar a la vida para ayudar a todos los que te rodean solo porque tienes miedo de lo que pensarán si les dices “no”. En primer lugar, no depende de la opinión de los demás. Segundo, si una persona sale lastimada cuando no la puedes ayudar, es porque es egoísta, entonces la culpa no es tuya.

4. Tienes miedo de correr riesgos

¡Oye, tienes que vivir la vida! No puedes quedarte el resto de tu vida en el mismo trabajo, en la misma ciudad, en las mismas relaciones, si eso ya te hace mejor. Cuando se presente una oportunidad de cambiar tu vida, tómala con todas tus fuerzas, solo así progresarás y serás más feliz.

5. Tienes miedo de que no te reconozcan

No tienes que dejar de vivir solo para ser reconocido en el trabajo. Al trabajar día y noche, con la esperanza de que la gente te mire, descubrirán que eres la persona más devota del planeta, pero esto también puede destruir tu salud.

6. Tienes miedo de volver a amar

No porque un noviazgo o matrimonio no haya funcionado en algún momento, eso significa que se repetirá por el resto de tu vida. Fuimos hechos para amarnos, así que no te prives de nuevas pasiones, de abandonarte a nuevas historias de amor.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad, ya sean visuales o de cualquier otro tipo, son instrumentos, según los expertos, que tienen el objetivo de medir o evaluar una característica psicológica en específico. Por este motivo se han convertido en un contenido muy popular en las redes sociales e internet en general, ya que a través de ellos es posible conocer diferentes rasgos que es muy posible que no conozcas acerca de ti, de lo que piensas sobre las cosas, y de la forma que tienes de ser o comportarte ante determinadas situaciones y estímulos.

¿Qué ventajas podemos conseguir realizando un test?

Podemos conocer los rasgos de nuestra personalidad oculta o saber más detalles de nuestro comportamiento gracias a las reflexiones que nos facilitan estos test de personalidad virales. Suponen además una manera divertida de distraerse y un ejercicio saludable para nuestra mente, al salirnos de la rutina y del típico contenido estruendoso de las redes sociales.

