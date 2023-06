Yo amo conducir, pero si no me toca, prefiero estar en la volante. ¿Eso dice mucho de mí? Este test visual es uno de mis preferidos y que está ‘bomba’ en las redes sociales. Usualmente, sé qué estas decisiones marcan una forma de ser y pensar, sobre todo, ser quien soy dentro de un grupo pero, ¿tú lo tienes definido o estás en el limbo? Mis expectativas fueron altas para esta prueba y, verdaderamente, no me puedo quejar de lo que dice de mí. Me ayudó a comprender mejor mi comportamiento en el grupo, pensar mejor cada acción que tomo y tomamos y, sobre todo, a qué queremos apuntar. Un nuevo viral que forma parte del grupo donde vinieron “ el tamaño de tu dedo meñique revelará cuál es tu mayor debilidad ” o aquel donde “ la figura que veas primero revelará qué tan fiel y leal eres con los tuyos ”, pruebas que ayudarán en el camino a entendernos mejor y vivir en comunidad.

¿Quién eres tú dentro de tu grupo? Esta pregunta es importante en nuestras vidas, pues nos ayuda a conocernos mejor, visibilizar errores y virtudes, comportamientos individuales o grupales, pero sobre todo, sacar lo mejor de nosotros. Lo único que debes hacer es responder qué asiento del auto prefieres tú para sentarte, tal como aparecen en la imagen principal. La que sea tu respuesta, guíate. Luego de ello, podrás acceder a grandes revelaciones.

Mira la imagen del test visual

Lo positivo de este test visual es que todos nosotros solemos tener predilección por uno, por gustos y preferencias, así que observa la imagen líneas abajo y escoge de forma sincera. Cuando ya tengas una respuesta, lo siguiente es que busques su significado en la lista de resultados que te dejaré más abajo. De esta manera, descubrirás quién eres en tu grupo.

El lugar en el que te sientas más cómodo del coche determinará quién eres en tu grupo. (Foto: Genial.Guru)

Conoce los resultados del test visual

Asiento #1

Significa que te gusta realizar la labor de guía. Es así que tu personalidad te caracteriza como una persona decidida y obstinada, por lo que cada meta que te propongas es casi un hecho que la cumplas sin rendirte ante cualquier obstáculo que se te presente.

Asiento #2

Tienes un gran corazón y sensibilidad. Tus amigos no logran prescindir de tu presencia pues siempre sabes aconsejarlos y apoyarlos. Por esta razón, te tienen como uno de los mejores en la lista y siempre te avisan cualquier plan con el afán de darles las mejores recomendaciones.

Asiento #3

Eres alguien que siempre sonríe. Ante los problemas, siempre eres capaz de encontrarles una solución adecuada por lo que no sueles hacer un mundo para resolverlo. Como toda persona tendrás complicaciones, pero siempre sales bien airoso de cada situación.

Asiento #4

No cabe duda de que eres una persona que nunca pasa desapercibida. Te gusta ser el centro de atención, eres agradable y te encanta estar en compañía de otros. Quizá cuando estás solo, no reflejas la misma personalidad, pero siempre eres empático con quienes te rodean.

Asiento #5

Esto indica que tienes grandes habilidades de organización y nunca tomas decisiones sin analizar cuidadosamente todas tus alternativas. De esta manera, te caracterizas por ser de carácter maduro y nada precipitado a diferencia de tus amistades que suelen tomar decisiones a la ligera.

¿Sabes qué es un test visual?

Las personas como tú y yo, por lo general, creemos erróneamente que la mayoría de nosotros los seres humanos compartimos los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades para poder entendernos mejor y desarrollarnos de la mejor forma.

Los test visuales, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿Son confiables los test visual?

Algo que uno jamás debe debe dejar escapar es que un test visual debería ser fiable y científicamente válido. En otras palabras, tiene que medir con criterios científicos lo mensurable, por ejemplo, rasgos de personalidad relevantes para el entorno laboral actual.

¿Para qué me sirve un test visual?

Respondo a tu pregunta. Los primeros test visuales fueron desarrollados en las primeras décadas del S. XX y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

Te muestro otros test para que lo resuelvas

Video que te recomiendo

Mira atentamente las imágenes de este video y entérate de datos ocultos de tu personalidad.