Si creíste conocer todo sobre ti es porque nunca pasaste por este test de personalidad que viene dando la hora. ¿Te atreves a participar? Según tu respuesta final, esta prueba psicológica tiene la capacidad de revelar cuántos años tiene tu mente, así que más te vale ser sincero. Todo lo que tienes que hacer en este reto viral es decirnos cuántos caballos ves en la imagen, ¡ya lo sabes! No tienes que pensar mucho, solo presta atención a las siluetas que puedas y responde lo primero que pase por tu cabeza.

¿Te sumas al desafío? Es sabido que resolver retos virales se ha vuelto una de las actividades preferidas de los usuarios en Internet, sobre todo en tiempos de descanso. La mayoría de personas que se queda en casa pasa sus ratos libres entreteniéndose con acertijos que pongan a trabajar su mente, por lo que no tienes pierde aquí.

Antes de continuar con este increíble test, te recordamos que debes ser lo más sincero posible y responder solo con la verdad para que los resultados sean lo más fiables posible. Ya sea que hayas contado 5, 10 o 15 caballos, puedes estar tranquilo de que este reto visual te dará un perfil más o menos aproximado de cómo eres.

IMAGEN DEL TEST DE PERSONALIDAD

El número de caballos que veas en este test de personalidad revelará tu edad mental (Foto: GenialGuru).

SOLUCIÓN DEL TEST DE PERSONALIDAD

Si solo viste 1 caballo...

Si solo ves un caballo, no eres muy observador, ya que miras la mayoría de las cosas desde la superficie. Realmente no te preocupas por los pequeños detalles, y eres una de esas personas que toma decisiones rápidamente. Crees que todos estamos relacionados porque somos parte de algo más grande que te hace entender la fuerza del trabajo en equipo. Eres un buen líder y escuchas opiniones e ideas mientras reflexionas.

A veces, eres una persona con la capacidad de visualizar cosas más allá de su verdadero significado. Si apuestas por el éxito de algo, te aseguras de que se haga. Tienes una manera de ver las cosas un poco diferente, pero eso no te hace ser egoísta. Tratas de mantener los pies en la tierra y sabes de lo que eres capaz. Tampoco pierdes los debates tan fácilmente. Eres una persona de corazonadas y no te importa lo que la gente piense de ti.

Si viste de 5 a 10 caballos...

Si puedes ver entre 5 y 10 caballos, entonces eres una persona que toma las cosas con seriedad en cada situación, e intentas dar lo mejor de ti cada vez que puedes. Eres perfeccionista, muy razonable y siempre estás centrado en tus deberes. Apenas tienes dificultades para alcanzar los objetivos que te propones. Sin embargo, a veces puedes ser un poco descuidado. Pero está bien ser así en ocasiones, y es posible que ya hayas entendido este hecho.

Eres una persona a la que le gusta proveer y esperas que todo salga bien, y es por eso que siempre programas todo, para poder controlar las cosas que has planeado. No tienes problemas para repetir algo o para ir y venir en busca de una cosa, especialmente cuando sabes que esto conduce a lograr tus metas. Eres una persona con mucha seguridad y confianza la mayor parte del tiempo. Dada tu personalidad, no dejas que nada te afecte y siempre sales adelante.

Si viste más de 11 caballos...

Si puedes ver 11 caballos o más, entonces eres una persona muy observadora y detallista. Tienes la capacidad de percibir muchas cosas que otros simplemente no pueden. Cuando tienes un trabajo que hacer, generalmente lo haces a conciencia sin perder ningún detalle para lograr la perfección. Te aseguras de que las cosas marchen como tú quieres y eso hace que te demores en las fechas límite.

Te gusta hacer las cosas de manera metódica siguiendo un procedimiento o conjunto de instrucciones. Por lo general, obtienes los mejores resultados debido a tu excelente desempeño. No eres una persona que está satisfecha con un “sí”, y crees en ir más allá. Tu insistencia y tu deseo de perfección generalmente te hacen sentir inseguro. Te aconsejamos ir a la corriente y que no tomes las cosas demasiado en serio.

¿Te gustó el test de personalidad de hoy? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber sobre de ti y de tu forma de ser o pensar. En caso de no ser así, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales, entre desafíos y retos, que serán de tu agrado. Sigue este enlace: más retos virales en Depor , y listo.

¿QUÉ ES UN TEST DE PERSONALIDAD?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mira atentamente las imágenes de este video y entérate de datos ocultos de tu personalidad.