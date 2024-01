Centra tu mirada en la imagen que te presentamos para poder resolver sin problemas el test visual. No necesitas realizar algo complicado o fuera de lo común, solo elegir lo primero que viste. El test visual detallará muchas cosas ocultas de tu personalidad que, a diario, no has tenido en cuenta. Apenas brindes esa respuesta podrás pasar a leer los resultados de la prueba, pero ojo que estos no tienen validez científica. Lamento si eso te desanimó, pero debo decirte la verdad. Son dos posibilidades, pero solo una de ellas podrá ser de tu primera vista. Recuerda ser lo más sincero posible, de esta manera evitarás desvirtuar el objetivo principal. Puede que seas alguien muy soñador que intenta salir adelante de muchas maneras o también un líder de aquellos que todo lo que piensa lo plasma en proyecciones a futuro.

Observa la imagen del test visual

Test visual: descubre tu verdadera forma de ser. (Foto: Difusión)

Mira los resultados del test visual

Si viste primero el ojo...

Si lo primero que identificaste fue un ojo con largas pestañas, quiere decir que eres una persona positiva que rescata lo bueno de cada experiencia. Tiendes a ver el vaso medio lleno y sabes superar las adversidades. Además, posees una gran fortaleza de espíritu y difícilmente se deja desanimar. Te caracteriza la amabilidad y la prudencia. No tienes dificultades para relacionarte con todo tipo de gente y disfrutas de las actividades sociales. Algunas veces callas para no herir a los demás.

Si viste primero el hombre tocando el piano...

En caos hayas visto a un hombre tocando piano, quiere decir que tu personalidad está asignada por la energía. Tienes diversas inquietudes y de tu cabeza brotan ideas con mucha frecuencia. Te interesa descubrir formas de materializar estas ideas. Sientes gran amor por la vida y quieres experimentarla en todas sus facetas. Además, alcanzar tus objetivos te ocupa el pensamiento. Para lograrlo no escatimas en medios ni te detienes ante obstáculos. Eres capaz de encontrar vías alternas que para muchos resultan invisibles.

