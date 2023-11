Sin duda alguna el reto matemático que te presento en esta ocasión es uno de los más difíciles con los que me he cruzado. No tenemos prácticamente ningún dato número que nos vaya acercando al resultado final. Únicamente contamos con 12 círculos de tres colores diferentes: amarillo, rojo y azul. A partir de allí, tienes que utilizar no solo tus habilidades en razonamiento matemático, sino también tu capacidad lógica para determinar el valor de cada círculo. Y, para que haya un poco más de presión, solamente contarás con 10 segundos. ¿Estás listo?

Te muestro la imagen del reto matemático

No debes tener ningún tipo de distracción, deja todo de lado y enfócate por completo en la ilustración. Se aprecian los 9 círculos que conforman la adición, y al final el resultado que equivale a tres círculos de color azul. Analiza, piensa y determina el valor de cada color. Recuerda que solo tienes 10 segundos. ¡El tiempo vuelta! Demuestra tu inteligencia y resuelve este desafío.

Solo tienes estos círculos de colores como datos para lograr resolver, en 10 segundos el reto matemático.| Foto: genial.guru

Aquí verás la solución del reto matemático

Luego de analizar pocos segundos nos dimos cuenta de algo. Finalmente el desafío era más sencillo que lo que creíamos, pero los internautas pierden la paciencia al no tener más datos al respecto. Sin embargo, aquí te dejamos la respuesta correcta para este reto.

Azul equivale a 5, rojo 8 y amarillo 1. ¿Por qué? Pues si la respuesta indica que los tres dígitos son iguales, es decir círculos azules o sea 5. 185 es el único número que sumado tres veces, o multiplicado por tres, resulta el mismo número 555.

