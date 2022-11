Es probable de que hayas participado en muchos retos virales. Algunos deben haber sido sencillos de superar, mientras que otros no tanto. Como entraste a esta nota de Depor, estás a un paso de sumarte a uno que es casi imposible de resolver. ¿En qué consiste? Tienes que ubicar el objeto sin par en la imagen.

No sabemos si serás una de las pocas personas que cantaron victoria en el desafío, pero de lo que sí estamos seguros es que te divertirás bastante al participar. Todo por el elevado nivel de dificultad que posee. Realmente, la prueba ha sobresalido del resto en las redes sociales por esa característica.

No podemos darte una pista, pero sí podemos brindarte dos consejos. El primero es que evites estar mirando el reloj a cada rato a la hora de sumarte al reto viral, pues no se ha establecido un límite de tiempo para decir “lo logré”. La segunda y última recomendación es que observes detenidamente la imagen. Si lo haces, tendrás posibilidades de cantar victoria.

Mira aquí la imagen del reto viral

No hay nada extraño en la imagen del reto viral. La verdad que no. Solo se aprecia un armario (probablemente de un hombre) en el que hay casacas, camisas, gorras y otras cosas más. Uno de los tantos objetos que están ahí no tiene par. Ubícalo para que puedas superar el desafío.

¿Eres capaz de encontrar el objeto sin par en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Siempre que hemos compartido un reto viral, hemos dado a conocer su solución. Esta vez no será la excepción. Si llegaste a este punto de la nota sin haber encontrado el objeto sin par, podrás averiguar la ubicación del mismo observando la siguiente imagen. Ya sabes, siempre con la cabeza en alto. Esto es un juego.

En esta imagen se indica dónde está el objeto sin par. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que siempre te ayudará a divertirte. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

