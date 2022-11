Si eres de las personas que creen que todos los retos virales que circulan en Internet son fáciles de superar, te invitamos a participar en el de esta nota. Tal vez cambies tu opinión, pues en este desafío solo cuentas con 8 segundos para hallar la cámara fotográfica en una imagen.

Abrir bien los ojos es obligatorio para tener posibilidades de cantar victoria en la prueba que presentamos aquí. Esa es la verdad. No exageramos cuando decimos eso. También es muy importante estar concentrado(a). No debes pensar en otra cosa que no sea el objetivo. ¡Ojo con eso! Si lo haces, acabarás fallando.

Como el reto viral es muy difícil de superar, te aseguramos que te vas a divertir bastante, como ya lo han hecho muchos usuarios de diferentes redes sociales, quienes sostienen que el desafío es uno de los mejores que hay. Dicho ello, ¡no lo pienses más! ¡Comienza a buscar de una vez por todas!

Mira aquí la imagen del reto viral

La imagen del reto viral nos permite ver dos armarios, los cuales, evidentemente, están en la habitación de una mujer. En uno de esos muebles está la cámara fotográfica que se te pide hallar en 8 segundos. Solo podrás ubicar el objeto en el tiempo establecido si te esfuerzas bastante. ¡Ya sabes!

A simple vista no se aprecia la cámara fotográfica en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

La cámara fotográfica no ha podido ser ubicada por todos los participantes de este reto viral. Esa es una realidad. En vista de esa situación, nosotros decidimos compartir la ubicación del mencionado objeto. Esto es un juego, así que no debes sentirte mal si en caso fallaste. Recuerda que se pueda ganar como también perder.

En esta imagen se indica dónde está la cámara fotográfica. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es capaz de convertir tu día aburrido en uno divertido. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Es necesario mencionar que algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

