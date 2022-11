Las cosas que no cuadran en la imagen que acompaña esta nota vienen a ser errores que tú debes identificar. Cuando lo hagas, habrás salido victorioso(a) en el reto viral del momento en varias redes sociales. Esa es la verdad. Tú decides si participas o no en el desafío, pero créenos que te vas a divertir bastante si lo haces.

No has leído que tienes que encontrar las equivocaciones en segundos porque, esta vez, hemos decidido no establecer un límite de tiempo. Consideramos que la prueba no necesita poseer esa característica, pues ya así como está goza de un alto nivel de dificultad. Dicho ello, ¡prepárate antes de participar! ¡No te confíes!

Te vamos a agradecer infinitamente si, después de haber participado en el reto viral que Depor te presenta en esta nota, compartes el desafío con tus seres queridos. Y es que, de esa manera, serás de mucha ayuda para que más personas como tú tengan un momento de distracción. Recuerda que no todo es trabajo y estudio.

Mira aquí la imagen del reto viral

Una fábrica es el escenario que te muestra la imagen del reto viral. Ahí podemos apreciar a dos trabajadores cumpliendo sus funciones sin ningún problema, mientras que otro está a punto de comer, pues, al parecer, es su hora de almuerzo. También se aprecia a un mesero y eso es algo, definitivamente, llamativo. Como ya te hemos dicho, hay varias cosas que no cuadran en la ilustración. Identifícalas.

¿Eres capaz de encontrar todas las cosas que no cuadran en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Además del mesero, hay un pulpo, un gato y hasta un dinosaurio. Todo lo que acabamos de mencionar y otras cosas más son los errores en este reto viral. Para serte francos, hay nueve equivocaciones. ¿Pudiste hallarlas? Si tu respuesta es un contundente “no”, no te quedes sin saber dónde están. Mira la siguiente imagen para que conozcas la ubicación de cada una.

En esta imagen se indica dónde están las cosas que no cuadran. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral te ayudará a pasar un agradable momento en cualquier lugar. Es la alternativa perfecta para que te diviertas. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Es necesario mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

Diviértete con estos retos