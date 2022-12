Si en estos momentos te animas a participar en el test de personalidad que motivó esta nota de Depor, realmente estarás haciendo lo correcto. Y es que la prueba puede exponer si eres alguien con suerte. Lo único que debes hacer es decir qué es lo que viste primero en la imagen. ¡Nada más!

¿Qué es lo que comentan los usuarios de las redes sociales sobre el test? Pues que es una perfecta alternativa para las personas que desean conocerse mejor. Quienes decidieron sumarse a la prueba acabaron impactados por la información valiosa que recibieron en un dos por tres. Esa es la verdad.

Pero también vamos a mencionarte algo que sí o sí debes saber. Lo que sucede que es los resultados del test de personalidad que te traemos hoy no poseen validez científica. Te pedimos que no permitas que eso te desanime. Esa característica que tienen no quita el hecho de que sean sorprendentes.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

En la imagen del test de personalidad hay dos opciones: el reloj y el caracol. Si pensabas que habían otras cosas, ahora ya sabes la verdad. Cada alternativa es muy importante en la prueba; sin embargo, solo una revelará cómo eres. Tienes que decir qué viste primero para recibir tal información.

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el reloj y el caracol. Para que sepas si eres alguien con suerte, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Reloj:

Si viste primero el reloj, destacas por ser cariñoso(a). Das buenos consejos. No te detienes hasta conseguir algo que se te metió en la cabeza. Tienes metas claras. Rara vez bajas los brazos. Para ti, la libertad es lo más importante que se tiene. No toleras que otro condicione tus decisiones. Sueles tratar a los demás de la misma manera que te tratan. Prefieres no discutir.

Caracol:

Si viste primero el caracol, te caracterizas por ser alguien con suerte. Te encanta vivir el hoy. No te haces problemas por lo que pueda suceder mañana. Te fascinan las aventuras. Es por eso que con frecuencia buscas poner a prueba tus habilidades. Haces oídos sordos a lo que otros dicen. Prefieres vivir tus propias experiencias. Para ti, el paso por este mundo es muy breve como para no hacer lo que a uno le apasiona.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es tu mejor opción para conocer cómo eres en realidad. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar una pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La respuesta permitirá al usuario saber cuál es su verdadera forma de ser.

