¿Por qué debes tener mucho cuidado con este test visual del perro? La ilusión óptica de hoy podría dejarte más de un dolor de cabeza si es que no cuentas con experiencia en este tipo de virales. Trata de no pasarte los ocho segundos para dar con la respuesta y así superar a la media. Si no pudiste descubrir en dónde es que está ese hombre en este acertijo lógico, líneas más abajo de la nota te dejamos la respuesta. Sin embargo, es necesario que avances por tus propios métodos. ¿Lograste dar con la solución?

Apenas un acertijo se hace viral en redes sociales, la pregunta no es por qué, sino cómo resolverlo para estar por encima de la media de aquellos internautas que intentaron resolverlo. Ponte bien las pilas porque no sabes en lo que te meterás con esta nota, pues el test visual de hoy propone que en la imagen del perro hay un dueño, hombre, escondido u oculto. ¿Preparado?

IMAGEN DEL TEST VISUAL

El test visual del perro: tu deber es encontrar lo antes posible el rostro humano oculto. (Foto: Genial.Guru)

RESPUESTA DEL TEST VISUAL

En este punto de la nota nosotros damos a conocer cuáles son los errores en la imagen. Si los hallaste por tu cuenta en los 10 segundos que se te brindó, ¡felicidades! Pero si no pudiste hacerlo, no te sientas mal. Esto es un juego. Recuérdalo.

Solución del test visual del perro: aquí puedes encontrar el rostro humano oculto. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Un test visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, retos visuales o acertijos lógicos.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.