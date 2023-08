Hay muchos test visuales en Internet. Si llegaste aquí es porque realmente quieres saber si eres alguien que tiene buena suerte. Créeme que eso lo descubrirás muy rápido con la prueba de esta nota de Depor, que ha gustado bastante a los usuarios por ser espectacular, así como “la que revela tu nivel de inteligencia” y “la que consiste en encontrar los números ocultos”.

Como soy consciente que estás con ganas de participar en el test visual, te comento que lo primero que debes hacer es mirar la imagen que he dejado más abajo. Tras ello, indica qué fue lo primero que captaste en la misma. Esa respuesta es importante, ya que te dará acceso a los resultados de la prueba. Por lo tanto, no mientas al contestar.

La imagen del test visual

Te mentiría si te dijera que en la ilustración del test visual hay bastantes alternativas, pues solo están el corazón y las serpientes. Lo que sí puedo asegurarte es que cada opción posee un significado distinto. Por esa razón, es fundamental la sinceridad. Además, te indico que la información que leerás más abajo no posee validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen, que posee un fondo de color morado, te muestra dos dibujos: el de un corazón y el de unas serpientes. (Foto: MDZ Online)

Los resultados del test visual

Corazón:

Si viste primero el corazón, tu familia es muy importante para ti. Con tal de ver felices a los que amas, eres capaz de hacer cualquier cosa. No prejuzgas. Tienes una mente abierta. Tratas de ver el lado bueno de todo. Te encanta el tiempo al aire libre. Disfrutas la libertad. Prefieres no generarte falsas ilusiones. Sueles perdonar fácilmente. No guardas rencor.

Serpientes:

Si viste primero las serpientes, prefieres las relaciones cortas, pero memorables y muy intensas. No crees en el amor para toda la vida. Pocas veces te equivocas en tus predicciones. Eres intuitivo(a). Tienes buena suerte. Te caracterizas por tu gran poder de observación.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

